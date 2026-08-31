Enrique Inzunza reaparece en el senado, acusa de embestida mediática en su contra

El senador Enrique Inzunza , acusado de narcotráfico por una corte de Estados Unidos, reapareció el día de hoy lunes 31 de agosto ante el Senado de la República donde afirmó ser completamente inocente y que no tenía ninguna relación con el narcotráfico.

Durante su presencia en el senado, Inzunza fue cuestionado por reporteros. En sus respuestas acusa de una “embestida mediática” en su contra, afirmando ser objeto de “calumnias” durante los últimos cuatro meses desde el señalamiento por parte del Departamento de Justica de EU.

También añadió que pese a contar con la prerrogativa para no acudir a las citaciones de la FGR, decidió hacerlo voluntariamente a diferencia de Maria Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, a quien acusó de haberse aprovechado del fuero constitucional para no comparecer.

”No tengo absolutamente nada que ver, ningún temor. Soy abogado de mí mismo, no soy narcolegislador, nunca he sido un narconada.”, añadió al ser cuestionado sobre si teme a la cárcel y sobre los señalamientos en su contra.

El senador afirmó que su permanencia en Morena dependerá de la decisión del propio partido, asegurando que no cambiará sus principios.