Apagones en sureste son por alta demanda de energía: Sheinbaum

CDMX.- Ante los apagones que se han registrado en el sureste del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que esto se debe al mantenimiento en las líneas de distribución, y no por una afectación en las plantas de generación.

En ese sentido, dijo que en verano en el sureste crece mucho la demanda de energía por los aires acondicionados por las temperaturas y CFE hace una serie de mantenimientos.

Recordó que, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y la directora de CFE, Emilia Calleja, recientemente informaron que la Comisión Federal de Electricidad tiene una reserva de energía “cuando hay demanda de electricidad, es decir que se tiene que generar al mismo tiempo la cantidad de energía que se está demandando”.