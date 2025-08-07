Apagones en sureste son por alta demanda de energía: Sheinbaum

México
/ 7 agosto 2025
    Apagones en sureste son por alta demanda de energía: Sheinbaum
    Descarta presidenta que el problema sea por una afectación en las plantas de generación

El uso de aires acondicionados por las temperaturas eleva el consumo

CDMX.- Ante los apagones que se han registrado en el sureste del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que esto se debe al mantenimiento en las líneas de distribución, y no por una afectación en las plantas de generación.

En ese sentido, dijo que en verano en el sureste crece mucho la demanda de energía por los aires acondicionados por las temperaturas y CFE hace una serie de mantenimientos.

TE PUEDE INTERESAR: Tendrá Sheinbaum reunión con Monreal y Adán Augusto

Recordó que, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y la directora de CFE, Emilia Calleja, recientemente informaron que la Comisión Federal de Electricidad tiene una reserva de energía “cuando hay demanda de electricidad, es decir que se tiene que generar al mismo tiempo la cantidad de energía que se está demandando”.

“(...) durante el año hay plantas que entran a mantenimiento, entonces si tienes un margen de producción de energía muy similar a la demanda, pues si sale una planta a mantenimiento puede provocar desabasto. Aquí no, aquí ha crecido el porcentaje de reserva, gracias a la entrada de nuevas plantas que se construyeron en el periodo del presidente López Obrador y también a una serie de acciones que han venido tomando preventivas para que no ocurra esto”, aseguró.

Señaló que los apagones deber ser por un tema de mantenimiento en las líneas de distribución, “la transmisión pues es los cables esos que vemos con las grandes torres, después van a transformadores y luego va a la distribución eléctrica”.

