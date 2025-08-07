Tendrá Sheinbaum reunión con Monreal y Adán Augusto

México
/ 7 agosto 2025
    Tendrá Sheinbaum reunión con Monreal y Adán Augusto
    Presidenta aclara que no había dialogado con ellos porque están de vacaciones | Foto: Especial Vanguardia

Revisarán termas para el nuevo periodo en el Congreso

CDMX.- En su conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el motivo de que no se haya reunido con los legisladores Adán Augusto López y Ricardo Monreal, sea por sus recientes escándalos.

En “La Mañanera del Pueblo” dijo que espera reunirse pronto con los legisladores de Morena para la revisión de leyes de cara al inicio del nuevo periodo en el Congreso.

TE PUEDE INTERESAR: Tras retiro de pasta dental, va Cofepris por prohibición de distintos productos dañinos

“Nada que ver, están de vacaciones. Ya nos vamos a reunir para el inicio del nuevo periodo del Congreso. Viene todo el paquete económico que tiene que enviarse el 8 de septiembre”, respondió a los cuestionamientos.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, fue exhibido recientemente por realizar un lujoso viaje a Europa, causando una polémica debido a contravenir a los principios de austeridad del partido.

Por otro lado, Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, está en el ojo público debido a que su exsecretario de Seguridad cuando fue gobernador en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, está prófugo y se le relaciona con el grupo delictivo “La Barredora”.

“En estas dos semanas no nos hemos reunido, pero ya nos vamos a reunir. Son cuatro Leyes que tienen que ver con la reforma al Poder Judicial (...) Hay una Ley de Aduanas, una nueva Ley de Aduanas que estamos por enviar; entonces normalmente nos sentamos a trabajar”, mencionó la mandataria.

Sheinbaum Pardo afirmó el presunto quiebre en el partido es solo un rumor de la oposición, que “la 4T está fuerte” y “hay mucha unidad en el movimiento”.

“Vamos muy bien, los adversarios, muy hipócritas, se dedican a criticar a la cuarta transformación, esa es su tarea”, afirmó la mandataria federal.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum asegura que con Omar Reyes en la UIF se reforzará la investigación contra el lavado

La titular del Ejecutivo puntualizó que hay mucha unidad en el movimiento y reiteró su llamado a seguir trabajando en favor de la gente.

Asimismo recomendó a los legisladores del movimiento de la Cuarta Transformación que no se queden en sus curules y que vayan a informar a la población sobre su trabajo legislativo.

Temas


Ricardo Monreal
Claudia Sheinbaum

COMENTARIOS

Selección de los editores
El pequeño Fernando, de apenas cinco años, fue secuestrado y posteriormente hallado sin vida en Los Reyes La Paz, Estado de México. Todo por una deuda de mil pesos.

Por deuda de mil pesos.... Secuestran y asesinan a ‘Fernandito’, niño de 5 años, en Edomex
El Infonavit recuerda que todos los servicios son gratuitos y deben hacerse directamente en sus canales oficiales.

¡No caigas! Estos son los fraudes más comunes relacionados con el Infonavit y tu crédito
Una jueza en Tamaulipas dictó sentencia absolutoria a Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, alias ‘La Mojón’, al no acreditarse los delitos por los que fue procesada

Ordenan liberación de ‘La Mojón’, sobrina de ‘El Z-40’ y ‘El Z-42’, y presunta cabecilla del Cártel del Noreste
El último reporte del SMN de la Conagua informó que la tormenta tropical ‘Ivo’ se localizó a 115 kilómetros al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 805 km al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Tormenta Tropical ‘Ivo’ se desplaza por costas mexicanas; provocará lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán
Barreras y Gutiérrez han sido exhibidos, pese a pertenecer a la 4T, luciendo lujos en prendas, calzado y accesorios.

Exhiben ahora a ‘Dato Protegido’ y Sergio Gutiérrez en fiesta VIP de Fórmula 1
Los jornaleros frecuentemente se reúnen dentro y alrededor de los estacionamientos de las ferreterías con la esperanza de conseguir trabajo temporal.

Agentes de ICE realizan redada de ‘Caballo de Troya’ en Los Ángeles pese a prohibición judicial
Profeco recuerda que las escuelas privadas deben entregar documentos escolares aunque existan adeudos y orienta a tutores sobre cómo actuar ante problemas de pago

¿Ya no puedes pagar la colegiatura de tu hija o hijo? Profeco señala tus derechos como madre, padre o tutor
Lamine Yamal aparece entre los 30 nominados al Balón de Oro, consolidando su ascenso con el FC Barcelona a los 18 años.

Lamine Yamal y PSG encabezan la lista de nominados al Balón de Oro 2025