Tendrá Sheinbaum reunión con Monreal y Adán Augusto

CDMX.- En su conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el motivo de que no se haya reunido con los legisladores Adán Augusto López y Ricardo Monreal, sea por sus recientes escándalos.

En “La Mañanera del Pueblo” dijo que espera reunirse pronto con los legisladores de Morena para la revisión de leyes de cara al inicio del nuevo periodo en el Congreso.

“Nada que ver, están de vacaciones. Ya nos vamos a reunir para el inicio del nuevo periodo del Congreso. Viene todo el paquete económico que tiene que enviarse el 8 de septiembre”, respondió a los cuestionamientos.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, fue exhibido recientemente por realizar un lujoso viaje a Europa, causando una polémica debido a contravenir a los principios de austeridad del partido.

Por otro lado, Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, está en el ojo público debido a que su exsecretario de Seguridad cuando fue gobernador en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, está prófugo y se le relaciona con el grupo delictivo “La Barredora”.