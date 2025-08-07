Tendrá Sheinbaum reunión con Monreal y Adán Augusto
Revisarán termas para el nuevo periodo en el Congreso
CDMX.- En su conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el motivo de que no se haya reunido con los legisladores Adán Augusto López y Ricardo Monreal, sea por sus recientes escándalos.
En “La Mañanera del Pueblo” dijo que espera reunirse pronto con los legisladores de Morena para la revisión de leyes de cara al inicio del nuevo periodo en el Congreso.
“Nada que ver, están de vacaciones. Ya nos vamos a reunir para el inicio del nuevo periodo del Congreso. Viene todo el paquete económico que tiene que enviarse el 8 de septiembre”, respondió a los cuestionamientos.
El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, fue exhibido recientemente por realizar un lujoso viaje a Europa, causando una polémica debido a contravenir a los principios de austeridad del partido.
Por otro lado, Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, está en el ojo público debido a que su exsecretario de Seguridad cuando fue gobernador en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, está prófugo y se le relaciona con el grupo delictivo “La Barredora”.
“En estas dos semanas no nos hemos reunido, pero ya nos vamos a reunir. Son cuatro Leyes que tienen que ver con la reforma al Poder Judicial (...) Hay una Ley de Aduanas, una nueva Ley de Aduanas que estamos por enviar; entonces normalmente nos sentamos a trabajar”, mencionó la mandataria.
Sheinbaum Pardo afirmó el presunto quiebre en el partido es solo un rumor de la oposición, que “la 4T está fuerte” y “hay mucha unidad en el movimiento”.
“Vamos muy bien, los adversarios, muy hipócritas, se dedican a criticar a la cuarta transformación, esa es su tarea”, afirmó la mandataria federal.
La titular del Ejecutivo puntualizó que hay mucha unidad en el movimiento y reiteró su llamado a seguir trabajando en favor de la gente.
Asimismo recomendó a los legisladores del movimiento de la Cuarta Transformación que no se queden en sus curules y que vayan a informar a la población sobre su trabajo legislativo.