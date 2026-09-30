Aplazan audiencia de Lex Ashton, homicida de CCH Sur, por traslado de emergencia al hospital

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    Aplazan audiencia de Lex Ashton, homicida de CCH Sur, por traslado de emergencia al hospital
    Lex Ashton, homicida de CCH Sur en Ciudad de México. FISCALÍA

La sesión intermedia del acusado por el homicidio en CCH Sur fue suspendida luego de presentar problemas de salud que requirieron atención médica.

El proceso legal contra Lex Ashton “N” quedó pausado de forma imprevista minutos antes de comenzar la sesión programada para este 30 de septiembre de 2026. Las autoridades judiciales informaron que el detenido presentó complicaciones médicas que le impidieron estar presente ante el juez.

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El acusado enfrenta cargos por homicidio y tentativa de homicidio tras el ataque registrado en las instalaciones del CCH Sur. En dicho incidente perdió la vida el estudiante Jesús Israel y resultó lesionado un trabajador de mantenimiento del plantel.

NO HUBO DETALLES CLAROS DE SU ESTADO DE SALUD

La defensa legal se enteró del traslado por medio de la familia del acusado y no por un reporte previo del reclusorio. El abogado Davis Retes confirmó que la madre de Lex Ashton fue quien les avisó sobre la emergencia médica.

El juez de la causa no detalló el diagnóstico específico ni la afección exacta que motivó la salida del detenido hacia el hospital. Únicamente se notificó de manera formal que el procesado no se encontraba en condiciones de salud aptas para desarrollar la audiencia.

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EVALUACIÓN MÉDICA Y ESTRATEGIA EN LA AUDIENCIA

La sesión de hoy era clave para definir las pruebas del caso, ya que ambas partes presentarían sus argumentos principales antes de ir a juicio formal. Se esperaba que la defensa presentara peritajes e informes psiquiátricos para respaldar la estrategia sobre la salud mental del joven.

Lex Ashton continuará bajo custodia en el Reclusorio Oriente una vez que reciba el alta médica correspondiente. La nueva fecha para reanudar la audiencia dependerá del informe de los médicos sobre su recuperación.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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