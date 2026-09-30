Aplazan audiencia de Lex Ashton, homicida de CCH Sur, por traslado de emergencia al hospital

El proceso legal contra Lex Ashton “N” quedó pausado de forma imprevista minutos antes de comenzar la sesión programada para este 30 de septiembre de 2026. Las autoridades judiciales informaron que el detenido presentó complicaciones médicas que le impidieron estar presente ante el juez.

El acusado enfrenta cargos por homicidio y tentativa de homicidio tras el ataque registrado en las instalaciones del CCH Sur. En dicho incidente perdió la vida el estudiante Jesús Israel y resultó lesionado un trabajador de mantenimiento del plantel.

NO HUBO DETALLES CLAROS DE SU ESTADO DE SALUD

La defensa legal se enteró del traslado por medio de la familia del acusado y no por un reporte previo del reclusorio. El abogado Davis Retes confirmó que la madre de Lex Ashton fue quien les avisó sobre la emergencia médica.

El juez de la causa no detalló el diagnóstico específico ni la afección exacta que motivó la salida del detenido hacia el hospital. Únicamente se notificó de manera formal que el procesado no se encontraba en condiciones de salud aptas para desarrollar la audiencia.