Aplazan audiencia de Osmar ‘N’, presunto culpable de la balacera escolar, para el 30 de marzo

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México
/ 26 marzo 2026
    Aplazan audiencia de Osmar ‘N’, presunto culpable de la balacera escolar, para el 30 de marzo
    Osmar ‘N’ es acusado por feminicidio, portación de arma y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Vanguardia

En redes sociales, Osmar ‘N’, autodenominado ‘incel', compartió un video posando con la supuesta arma que fue utilizada para cometer el tiroteo

El 26 de marzo se reportó que la defensa que representa a Osmar ‘N’, menor de edad acusado de asesinar a dos docentes en la preparatoria Antón Makárenko, solicitó en la audiencia inicial la duplicidad del término constitucional; por ello se aplazó el procedimiento hasta el lunes 30 de marzo.

Según los informes policiacos del incidente, Osmar fue detenido con un arma de fuego en la preparatoria. Dentro de las instalaciones, se encontraron a dos mujeres, maestras del plantel, sin vida y con indicios de haber muerto por disparos. Las dos docentes fueron identificadas como Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero.

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El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán (STJEM), informó que Osmar ‘N’ estuvo acompañado por su madre y una defensora de oficio. Según reportes, la madre ha mostrado disposición de colaborar con las autoridades.

AUDIENCIA DE OSMAR ‘N’ POR BALACERA EN PREPARATORIA ANTÓN MAKÁRENKO

La audiencia tuvo lugar a las 10:30 AM, en el área de Juzgados en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes, en la ciudad de Morelia, Michoacán.

La Fiscalía General del Estado acusó a Osmar ‘N’ por los delitos de feminicidio, portación de arma y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El fiscal detalló que el menor de edad transportó el rifle de asalto 5.56 dentro de un estuche para guitarra.

Sin embargo, el juez certificado en justicia penal para adolescentes del Poder Judicial de Michoacán aceptó la duplicidad del término constitucional, a petición de la defensa de Osmar ‘N’, esto con base en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

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Por ello, la audiencia de Osmar ‘N’ tendrá lugar, nuevamente, a las 9 de la mañana, el próximo lunes. Hasta el momento, el juez dictó a Osmar “N” la medida cautelar de internamiento preventivo.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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