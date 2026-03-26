Aplazan audiencia de Osmar ‘N’, presunto culpable de la balacera escolar, para el 30 de marzo

El 26 de marzo se reportó que la defensa que representa a Osmar ‘N’, menor de edad acusado de asesinar a dos docentes en la preparatoria Antón Makárenko, solicitó en la audiencia inicial la duplicidad del término constitucional; por ello se aplazó el procedimiento hasta el lunes 30 de marzo.

Según los informes policiacos del incidente, Osmar fue detenido con un arma de fuego en la preparatoria. Dentro de las instalaciones, se encontraron a dos mujeres, maestras del plantel, sin vida y con indicios de haber muerto por disparos. Las dos docentes fueron identificadas como Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero.

TE PUEDE INTERESAR: Identifican a las dos docentes asesinadas durante el tiroteo escolar de Michoacán

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán (STJEM), informó que Osmar ‘N’ estuvo acompañado por su madre y una defensora de oficio. Según reportes, la madre ha mostrado disposición de colaborar con las autoridades.

AUDIENCIA DE OSMAR ‘N’ POR BALACERA EN PREPARATORIA ANTÓN MAKÁRENKO

La audiencia tuvo lugar a las 10:30 AM, en el área de Juzgados en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes, en la ciudad de Morelia, Michoacán.

La Fiscalía General del Estado acusó a Osmar ‘N’ por los delitos de feminicidio, portación de arma y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El fiscal detalló que el menor de edad transportó el rifle de asalto 5.56 dentro de un estuche para guitarra.

Sin embargo, el juez certificado en justicia penal para adolescentes del Poder Judicial de Michoacán aceptó la duplicidad del término constitucional, a petición de la defensa de Osmar ‘N’, esto con base en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

TE PUEDE INTERESAR: Adolescente que atacó preparatoria Makárenko publicó video con arma y mensajes incels antes del ataque

Por ello, la audiencia de Osmar ‘N’ tendrá lugar, nuevamente, a las 9 de la mañana, el próximo lunes. Hasta el momento, el juez dictó a Osmar “N” la medida cautelar de internamiento preventivo.