Apoya Claudia Sheinbaum neutralidad de Canal de Panamá

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    Apoya Claudia Sheinbaum neutralidad de Canal de Panamá
    Sheinbaum, durante la ceremonia de bienvenida a José Raúl Mulino, presidente de Panamá, evento realizado en Palacio Nacional. CUARTOSCURO

Tras encuentro con su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino, la Presidenta mexicana destacó la importancia de defender la soberanía de las naciones

La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este miércoles en un encuentro con el Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en el que expresó el apoyo de su Gobierno al protocolo de neutralidad del Canal de Panamá, y destacó la importancia de la defensa de la soberanía de los países.

“Como se lo manifesté en la reunión bilateral que tuvimos, apoyamos el protocolo de neutralidad del canal de Panamá. Panamá y México son dos naciones profundamente emanadas por la historia, la cultura y una visión común sobre el papel que debe desempeñar América Latina y el Caribe en el mundo.

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“Compartimos la convicción de que los grandes desafíos de nuestro tiempo solo pueden enfrentarse mediante la colaboración, el entendimiento y el fortalecimiento de nuestra soberanía y nuestras instituciones”, indicó la Mandataria.

Sheinbaum agradeció la cooperación que tienen México y Panamá para erradicar el gusano barrenador.

“Destacamos la nueva biofábrica inaugurada en Chiapas, cuyo modelo de control biológico retoma la experiencia de la planta en Panamá. Recibimos cada semana pupas de esta plata que tienen ustedes para poder fabricar o poder desarrollar las moscas que van a atender el grave problema de gusano barrenador”.

Reconoció la experiencia técnica de Panamá, por lo que se acordó seguir con el intercambio de información y relación en todos los temas de la industria y el desarrollo conjunto.

“En el ámbito regional, reafirmamos la importancia de fortalecer la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños como espacio de diálogo, concertación y cooperación entre nuestros países. El encuentro que hoy celebramos permitirá profundizar y relanzar nuestra cooperación en áreas estratégicas, como el comercio, la inversión, la conectividad, la infraestructura, la seguridad, el combate a la delincuencia, la movilidad, el turismo, la cultura, la educación y la innovación”, afirmó.

Aseguró que México reconoce el papel estratégico que Panamá desempeña como punto de encuentro entre continentes y océanos, así como su contribución al comercio regional e internacional.

“Vivimos un momento en el que el mundo enfrenta profundas transformaciones, económicas, y geopolíticas, en este contexto, la cooperación entre nuestros países adquiere una importancia renovada”.

La Presidenta aseguró que varios temas unen a México y Panamá.

“Desde la interconexión que ambos países tenemos entre el Atlántico y el Pacífico, la inversión empresarial de empresarios panameños en México, empresarios mexicanos en Panamá, una profunda historia cultural conjunta y también la relación académica y en la investigación”, aseveró.

RECONOCE MULINO COMBATE AL NARCO

En medio de los señalamientos de Estados Unidos sobre supuestos nexos de funcionarios mexicanos y el narcotráfico, el Presidente Mulino reconoció este miércoles la labor de la Administración de Sheinbaum contra las organizaciones criminales.

El Mandatario reconoció en particular la captura y abatimiento de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Quiero felicitar a la señora Presidenta, también a su Gobierno y al Ejército por la acción llevada a cabo en Guadalajara en febrero pasado. Es fundamental recuperar el monopolio de la fuerza en manos de Estado democráticos y de instituciones que nacen de la Constitución”, dijo.

Mulino anunció que está planificando en Panamá, junto con la Orgaización de Estados Americanos, un encuentro para realizar un trabajo más integrado en la región a fin de frenar el crecimiento de mercaderías, violencia y recursos del narcotráfico.

El propósito, sostuvo, es coordinar acciones afianzando los sistemas de inteligencia.

“México debe ser un actor importante en esta reunión y reitero la invitación para cuando (esté) la fecha esté representado este querido país”, dijo.

Tras agradecer el apoyo al Canal de Panamá, expuso que conversó con la Presidenta sobre la importancia de que más naciones de la región los respalden y se adhieran en protocolo de neutralidad nacional.

“En la actualidad, en pleno siglo 21 y habiendo tenido tantas y tantas lecciones, aún el mundo no ha logrado imponer el derecho internacional y el multilateralismo, lo que genera una profunda diferencia entre naciones”, advirtió.

“México y Panamá son dos naciones puente. México, el puente entre América del Norte y América Latina. Panamá el puente entre los dos océanos y entre las dos mitades de este continente”.

El Mandatario aseguró que durante la reunión con la Presidenta se estableció la apertura al comercio de productos mexicanos vía Panamá.

“Con la Presidenta Sheinbaum dialogamos sobre la importancia de la integración regional y de las oportunidades que abre en Panamá al comercio de los productos mexicanos que son demandados en todo el mundo”, expuso.

“Este encuentro no solo es una reunión bilateral, sino en la búsqueda de potenciar la relación entre ambos naciones en beneficio del progreso y la prosperidad. Panamá hoy es una economía con grado de inversión con un crecimiento proyectado cercano al cuatro por ciento para este año y el pueblo logístico aéreo y financiero más conectado de América Latina. Tenemos un régimen especial para sedes de empresas multinacionales, con el cual ya operan más de 190 compañías del mundo. De esas apenas dos son mexicanas, ojalá que la presencia mexicana se incremente en los próximos tiempos”.

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