Capturan en Medellín a hermanos ‘Pacheco’, presuntos enlaces entre Cártel de Sinaloa y Clan del Golfo

Las autoridades colombianas informaron que los detenidos habrían fungido como un “vaso comunicante” entre la organización criminal mexicana y el grupo conocido como Ejército Gaitanista de Colombia, también identificado como Clan del Golfo, considerado una de las estructuras delictivas más grandes del país sudamericano.

Dos hermanos de origen mexicano, identificados por las autoridades como los hermanos “Pacheco”, fueron capturados en Medellín, Colombia, durante un operativo conjunto de la Dirección Antinarcóticos de Colombia, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos ( DEA ) y los U.S. Marshals, al ser señalados como presuntos enlaces entre el Cártel de Sinaloa y el Clan del Golfo.

COORDINACIÓN ENTRE ESTRUCTURAS CRIMINALES EN ANTIOQUIA

De acuerdo con reportes de inteligencia, los hermanos “Pacheco” habrían establecido contactos con redes criminales asentadas en el departamento de Antioquia, región que en los últimos años ha sido identificada por las autoridades como un punto estratégico dentro de las rutas del narcotráfico internacional.

Las investigaciones señalan que la reorganización de estructuras delictivas en el Valle de Aburrá ha facilitado la expansión de actividades como el tráfico de drogas y armas, lo que ha permitido la presencia de organizaciones extranjeras en la región.

Según información oficial, estas dinámicas se han consolidado durante el último lustro, impulsadas por las ganancias derivadas del narcotráfico y la capacidad de los grupos locales para operar de forma encubierta mientras amplían su control territorial.

VÍNCULOS CON EL CÁRTEL DE SINALOA

En este contexto, las autoridades señalan que el Cártel de Sinaloa habría aprovechado las condiciones en Antioquia para establecer alianzas con estructuras locales. Esta organización criminal mexicana ha sido identificada durante décadas como una de las principales redes de tráfico de drogas a nivel internacional y ha sido encabezada por figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán.

OPERACIÓN EN MEDELLÍN Y SEGUIMIENTO INTERNACIONAL

El operativo fue desarrollado de manera coordinada entre la Dirección Antinarcóticos de Colombia, la DEA, los U.S. Marshals y la Fiscalía General de la Nación de Colombia, lo que permitió ubicar a los hermanos en la ciudad de Medellín.

De acuerdo con los informes de inteligencia, los detenidos se encontraban en un inmueble ubicado en la comuna 11 de Medellín, sector conocido como Laureles, donde habrían estado desarrollando actividades relacionadas con la coordinación para la adquisición y transporte de clorhidrato de cocaína.

Las autoridades sostienen que los hermanos “Pacheco” habrían tenido participación en la creación de rutas de tráfico de estupefacientes desde Antioquia hacia México, países de Centroamérica y Estados Unidos.

SEÑALAMIENTOS SOBRE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS

Según los reportes oficiales, los detenidos habrían participado en la articulación de corredores para el envío de cocaína hacia distintos mercados internacionales, con destino principal en Norteamérica.

El trabajo de inteligencia permitió rastrear sus actividades desde la región de Antioquia hasta Medellín, donde finalmente se concretó su detención.

REACCIONES OFICIALES TRAS LA CAPTURA

Tras el operativo, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, señaló que la detención representa un impacto en las estructuras criminales transnacionales.

“Este resultado representa un golpe directo a las alianzas entre organizaciones criminales transnacionales que pretenden utilizar el territorio colombiano para expandir sus negocios ilícitos y financiar violencia”, indicó.

Por su parte, el brigadier general William Castaño, director de la Dirección Antinarcóticos de Colombia, destacó la cooperación internacional en el operativo.

“Continuamos cerrando el cerco contra las redes del narcotráfico transnacional, fortaleciendo la cooperación internacional para combatir el crimen organizado”, señaló.