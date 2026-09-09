Ronald Johnson celebra captura de “Pepa”, jefe de plaza de La Línea, en Chihuahua

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    Ronald Johnson celebra captura de “Pepa”, jefe de plaza de La Línea, en Chihuahua
    Epifanio “N”, alias “Pepa”, fue detenido en Ojinaga, Chihuahua, durante un operativo de autoridades mexicanas

Epifanio “N”, alias “Pepa”, fue detenido en Ojinaga, Chihuahua; EU lo señala por narcotráfico y tenía orden de extradición a ese país

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la detención de Epifanio “N”, alias “Pepa”, identificado por autoridades mexicanas como jefe de plaza del grupo criminal La Línea, vinculado con el Nuevo Cártel de Juárez.

A través de sus redes sociales, el funcionario estadounidense señaló que la captura fue resultado del intercambio de información entre autoridades de México y Estados Unidos, así como de labores de inteligencia militar mexicana que permitieron ubicar al presunto integrante de la organización criminal en Chihuahua.

“Información compartida. Acción emprendida. Autoridades mexicanas detuvieron a Epifanio ”N”, alias “Pepa”, como resultado de información con autoridades de los Estados Unidos y de labores de inteligencia militar mexicana”, escribió Johnson.

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El embajador agregó que Epifanio “N” cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

“Quienes amenacen a nuestras comunidades serán encontrados y rendirán cuentas”, advirtió en su mensaje.

¿QUIÉN ES EPIFANIO “N”, ALIAS “PEPA”?

De acuerdo con las autoridades, Epifanio “N” es identificado como jefe de plaza de La Línea, grupo afín al Nuevo Cártel de Juárez, con operaciones en el municipio de Manuel Ojinaga, Chihuahua.

Su captura se realizó como parte del intercambio de información con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y los U.S. Marshals, además de trabajos de inteligencia militar.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades informaron que “Pepa” fue detenido en el municipio de Manuel Ojinaga junto con su hijo, identificado como Alejandro “N”.

Asimismo, señalaron que Epifanio “N” mantenía presuntos vínculos con Sergio Pedro “N”, alias “Checo”, identificado como jefe regional de La Línea.

LO SEÑALAN POR TRÁFICO DE DROGAS Y MIGRANTES

Las autoridades señalan a Epifanio “N” como presunto responsable de actividades relacionadas con la producción y trasiego de drogas, así como con el tráfico de migrantes desde México hacia Estados Unidos.

Además, cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Los señalamientos forman parte de las investigaciones de las autoridades y deberán ser determinados por las instancias correspondientes conforme avance el proceso legal.

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ASEGURAN ARMAS, CARTUCHOS Y VEHÍCULOS

Durante el operativo también fueron asegurados un inmueble, cinco armas de fuego, 16 cargadores, 400 cartuchos y dos vehículos.

Los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en el municipio de Chihuahua, Chihuahua, para continuar con las investigaciones correspondientes.

La detención fue presentada por autoridades mexicanas y estadounidenses como resultado de la coordinación e intercambio de información entre ambos países en materia de seguridad e inteligencia.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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