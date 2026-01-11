SNTE activa consulta nacional y alista demandas laborales para 2026

11 enero 2026
    SNTE activa consulta nacional y alista demandas laborales para 2026
    El líder nacional del SNTE recordó que también es motivo de celebración la reciente reforma legal que garantiza plenamente la autonomía sindical. /FOTO: ESPECIAL
El sindicato magisterial puso en marcha un ejercicio interno para recoger demandas desde las bases y reforzar su agenda laboral ante el Gobierno federal

CDMX.- El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, exhortó al magisterio a participar en la Consulta para la integración del Pliego Nacional de Demandas (PND) 2026, ejercicio que concluirá el próximo 12 de enero.

En un mensaje con motivo del inicio del nuevo año, el dirigente destacó que las y los maestros pueden participar de manera presencial o virtual, con el objetivo de fortalecer la vida democrática del sindicato y construir una agenda de demandas surgida directamente de las bases.

TE PUEDE INTERESAR: Senado cierra filas con Sheinbaum y defiende soberanía ante presiones de EU

“Iniciamos este 2026 con el compromiso de mantener un sindicato fuerte, unido y democrático. La Consulta Nacional es la voz de nuestras compañeras y compañeros, y de ella surgirá el Pliego de Demandas que presentaremos al Gobierno de la República en defensa de los derechos laborales y de una educación pública de calidad”, señaló.

Cepeda Salas encabezó el Primer Encuentro Estatal por la Unidad y la Fraternidad Sindical de la Sección 45, realizado en Guanajuato, con el que se dio inicio a los festejos por el 70 aniversario de dicha representación sindical.

TE PUEDE INTERESAR: Arrestan a dos presuntos implicados en el caso de Carlos Manzo por grupo de WhatsApp

Ante más de 2 mil asistentes, el líder nacional del SNTE recordó que también es motivo de celebración la reciente reforma legal que garantiza plenamente la autonomía sindical, no sólo del magisterio, sino de todos los trabajadores al servicio del Estado.

Afirmó que esta modificación representa un avance histórico, al proteger la vida interna de las organizaciones gremiales y establecer sanciones para los funcionarios que pretendan intervenir o desconocer las decisiones tomadas por las bases sindicales.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Quieren una dictadura’: PRI acusa a Morena de cancelar elecciones libres

“Si alguien se atreve a utilizar recursos públicos para apoyar a alguna planilla o candidato, puede ser sancionado incluso con cárcel, porque es una causal gravísima”, advirtió el dirigente sindical.

Al dar la bienvenida al nuevo año, Cepeda Salas convocó a las y los trabajadores de la educación a reiniciar con entusiasmo el ciclo escolar, al tiempo que reiteró su compromiso con la defensa de los derechos laborales del magisterio.

Por su parte, el secretario general de la Sección 45, Juan Rigoberto Macías Vidales, destacó la grandeza del SNTE sustentada en la unidad, fraternidad y solidaridad de sus agremiados, y reconoció el liderazgo de Cepeda Salas por impulsar la democratización del sindicato, la basificación de más de un millón de trabajadores y la recuperación de la bilateralidad con la Secretaría de Educación Pública. Con información de El Universal

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

