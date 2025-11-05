Aprobación de Claudia Sheinbaum cae en octubre, revela El Financiero y El Economista
Encuestas de El Financiero y El Economista registraron una disminución en la aprobación de la presidenta Sheinbaum durante octubre, tras inundaciones
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, registró una disminución en los niveles de aprobación reportados por las encuestas correspondientes al mes de octubre realizadas por los medios El Financiero y El Economista, en comparación con los resultados obtenidos durante el mes de septiembre de los mismos levantamientos demoscópicos.
SHEINBAUM OBTIENE 59% DE APROBACIÓN POR SU RESPUESTA A INUNDACIONES
De acuerdo con los datos publicados por El Financiero, octubre estuvo marcado por lluvias e inundaciones en diversas regiones del país, lo que requirió la intervención del gobierno federal para llevar a cabo labores de apoyo y rescate.
En ese contexto, 59 por ciento de las personas encuestadas calificó como buena o muy buena la actuación del gobierno encabezado por Sheinbaum frente a estos acontecimientos, mientras que 37 por ciento valoró de manera negativa dichas acciones.
EL FINANCIERO DESTACA DESAPROBACIÓN DE SHEINBAUM DEL 30% Y APROBACIÓN DEL 70%
Respecto a los niveles de aceptación general durante octubre, El Financiero indicó que la aprobación de la presidenta alcanzó 70 por ciento, con una desaprobación de 30 por ciento. Según este medio, dicho porcentaje de rechazo se ubicó como el más alto registrado durante la actual administración federal.
Las cifras muestran una tendencia a la baja a lo largo de la segunda mitad del año: en julio se obtuvo una aprobación de 75 por ciento y una desaprobación de 22 por ciento; en agosto, la aprobación se situó en 74 por ciento y la desaprobación en 26 por ciento; para septiembre, las cifras fueron de 73 por ciento de aprobación y 27 por ciento de desaprobación; finalmente, en octubre, la aprobación disminuyó a 70 por ciento mientras que la desaprobación ascendió a 30 por ciento.
EL ECONOMISTA DESTACA 25.7% DE DESAPROBACIÓN Y 71.5% DE APROBACIÓN
En contraste, El Economista, en colaboración con MITOFSKY.mx, reportó para octubre una aprobación de 71.5 por ciento y una desaprobación de 25.7 por ciento. Según este medio, la presidenta había obtenido en julio una aprobación de 69.2 por ciento y una desaprobación de 30.5 por ciento, lo que contrasta con la información de El Financiero, que identifica octubre como el mes con la tasa de rechazo más alta.
Para agosto, El Economista registró 71.4 por ciento de aprobación y 28.5 por ciento de desaprobación; en septiembre, la aprobación fue de 71.6 por ciento y la desaprobación de 28.2 por ciento; y en octubre los resultados mostraron 71.5 por ciento de aprobación, apenas 0.1 por ciento menos que el mes previo.
ENCUESTAS DE EL FINANCIERO Y EL ECONOMISTA DIFIEREN EN CAÍDA DE APROBACIÓN DE SHEINBAUM
De acuerdo con estos datos, la variación registrada por El Economista es menor a la reportada por El Financiero, que señala una caída de tres puntos en el mismo periodo. La desaprobación reportada por El Economista en octubre fue de 25.7 por ciento.
El Economista señaló que, durante el mes de octubre, siete de cada diez personas consultadas manifestó estar de acuerdo con el desempeño de la presidenta de la República. A un año de haber asumido el cargo, este medio indicó que la popularidad de la mandataria habría aumentado diez puntos porcentuales.
MEXICANOS PERCIBEN ALTO PORCENTAJE DE CORRUPCIÓN; INSEGURIDAD ES UNA DE SUS PRINCIPALES PREOCUPACIONES
El mismo ejercicio de opinión reveló que, de los 84,198 ciudadanos encuestados mediante dispositivos móviles con acceso a Internet, 54.5 por ciento mencionó a la seguridad como su principal preocupación, mientras que 87 por ciento afirmó percibir que existe mucha corrupción en el país. La encuesta fue aplicada a 94,198 mexicanos mayores de 18 años que contaban con dispositivos móviles inteligentes y acceso a Internet.
Por su parte, la encuesta elaborada por El Financiero se realizó a través de entrevistas telefónicas dirigidas a mil personas adultas en México, entre el 15 y el 19 de octubre, así como entre el 24 y el 28 de ese mismo mes. El levantamiento se efectuó mediante un muestreo probabilístico de números residenciales y celulares en las 32 entidades federativas del país.
El medio informó que, con un nivel de confianza de 95 por ciento, el margen de error es de +/- 3.1 por ciento. Según la ficha metodológica, parte de los resultados se obtuvo de preguntas aplicadas del 15 al 19 de octubre, con una muestra correspondiente a 600 entrevistas.
Estas cifras indican tendencias diferentes en la variación mensual de la aprobación de Claudia Sheinbaum, según la fuente consultada, aunque ambas muestran en octubre rangos cercanos al 70 por ciento de respaldo entre la población encuestada.