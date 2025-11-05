Sheinbaum acusa revictimización por parte de Reforma al publicar fotos sobre acoso que sufrió

“Eso rebasa todos los límites; espero al menos una disculpa, no por mí, sino por respeto a las mujeres mexicanas”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina del miércoles.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , calificó como “fuera de toda ética” la publicación de fotografías por parte del periódico Reforma, relacionadas con el episodio de acoso que sufrió el martes 4 de noviembre en el Centro Histórico de la Ciudad de México . La mandataria aseguró que dichas imágenes la revictimizan y pidió una disculpa pública, no solo hacia ella, sino hacia todas las mujeres mexicanas.

SHEINBAUM EXPLICA EL INCIDENTE Y SU DENUNCIA FORMAL

Durante su intervención, Sheinbaum relató que el acoso ocurrió mientras caminaba de Palacio Nacional hacia la Secretaría de Educación Pública (SEP), un trayecto corto que decidió hacer a pie por practicidad. Sin embargo, fue abordada por un hombre en aparente estado de ebriedad, a quien describió como “alcoholizado, no sé si drogado”.

El sujeto fue detenido poco después del incidente, y ya contaba con antecedentes de acoso hacia otras mujeres. Sheinbaum confirmó que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de la Ciudad de México, argumentando que hacerlo era una responsabilidad social.

“Si no presento delito, ¿en qué condiciones se quedan las jóvenes, las mujeres en nuestro país? Es un delito del fuero común, presenté denuncia por escrito. Ningún hombre puede vulnerar nuestro espacio personal, eso no puede ocurrir”, afirmó.

“ESTÁ FUERA DE TODA ÉTICA”: SHEINBAUM EXIGE DISCULPA PÚBLICA

La presidenta señaló directamente al diario Reforma, al considerar que la publicación de las imágenes fue un acto que violó su derecho a la intimidad y a la dignidad. “El Reforma publicó fotografías del momento del acoso; eso me revictimiza. Me sentí vulnerable. Es algo que no debe pasar, especialmente viniendo de un medio de comunicación”, comentó.

Sheinbaum sostuvo que la revictimización mediática refuerza los estigmas hacia las mujeres que denuncian, desalentando a otras a levantar la voz. “No pido disculpas por mí, sino por las mexicanas que enfrentan esto todos los días”, subrayó.

CAMPAÑA CONTRA EL ACOSO Y DEFENSA DEL ESPACIO PERSONAL

A raíz del incidente, Claudia Sheinbaum anunció que emprenderá una campaña nacional contra el acoso, en colaboración con la Secretaría de las Mujeres, con el propósito de visibilizar la violencia de género cotidiana y fomentar el respeto a los espacios personales.

“Vamos a impulsar una campaña nacional. Esto no debe ocurrirle a ninguna mujer, en ningún lugar del país. El respeto debe ser la norma, no la excepción”, declaró.

La presidenta insistió en que su gobierno trabajará para garantizar la seguridad y el respeto hacia las mujeres en espacios públicos, y aseguró que revisará si el acoso callejero está tipificado como delito penal en todas las entidades federativas.

SHEINBAUM ASEGURA QUE SEGUIRÁ CERCA DEL PUEBLO

Pese al incidente, Sheinbaum aseguró que continuará caminando entre la gente, fiel a su estilo de cercanía con la ciudadanía. “No vamos a cambiar la manera de caminar entre la gente; sería negar de dónde venimos. No hay ningún riesgo conocido y seguiremos igual, con la frente en alto”, expresó.

La mandataria reiteró su compromiso con las mujeres de México, asegurando que lo sucedido reforzará sus esfuerzos por fortalecer la justicia, la seguridad y el respeto en el espacio público.

DATOS CURIOSOS

• De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 8 de cada 10 mujeres mexicanas han sufrido alguna forma de acoso callejero.

• La Ciudad de México fue la primera entidad del país en tipificar el acoso sexual como delito en 2019.

• Desde 2023, más de 400 casos de acoso han sido denunciados en espacios públicos de la capital.