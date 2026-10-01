Sheinbaum condena daños a estatua de Felipe Calderón... ‘no estoy de acuerdo con ningún acto de violencia’

Los hechos ocurrieron el miércoles 30 de septiembre, después de una movilización contra Calderón, quien participó en el foro “América Libre, Unidos por la Democracia”, realizado en un hotel de Paseo de la Reforma.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó los actos ocurridos en el Complejo Cultural Los Pinos, donde un grupo de manifestantes dañó y desprendió la cabeza de una estatua del expresidente Felipe Calderón durante una protesta.

Parte del contingente se trasladó posteriormente a Los Pinos e ingresó al recinto, donde se encontraba la escultura del exmandatario. La estatua ya había caído al suelo en julio de 2025, después de que un árbol la derribara, de acuerdo con los reportes sobre el caso.

Durante su conferencia matutina de este jueves, Sheinbaum fijó su postura sobre lo ocurrido y dejó claro que no respalda este tipo de acciones.

“Yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron con la estatua y que entraran como entraron a Los Pinos. No estoy de acuerdo con ningún acto que represente violencia”, declaró la presidenta.

LA PROTESTA ESTUVO RELACIONADA CON LUZ Y FUERZA DEL CENTRO

La movilización estuvo vinculada con el reclamo de extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, organismo cuya extinción fue decretada durante el gobierno de Felipe Calderón en octubre de 2009.

Sheinbaum señaló que puede comprender el enojo de los trabajadores por aquella decisión, aunque marcó una diferencia entre el reclamo y los actos registrados en Los Pinos.

“Puedo entender el enojo que tienen los trabajadores (...) por la barbaridad que hizo Calderón, de cerrar Luz y Fuerza del Centro como la cerró”, afirmó la mandataria.

El decreto publicado en 2009 justificó la extinción de Luz y Fuerza del Centro con argumentos relacionados con su situación financiera y operativa, además del crecimiento de las transferencias presupuestarias. El documento señaló que para ese año dichas transferencias serían del orden de 41 mil 945 millones de pesos.

Años después, un decreto publicado en 2022 señaló que la desaparición del organismo dejó sin fuente de empleo a más de 45 mil trabajadores y afectó el camino hacia la jubilación de alrededor de 9 mil personas.

LOS PINOS REPORTA LOS DAÑOS Y PREPARA ACCIONES LEGALES

El Complejo Cultural Los Pinos informó que el grupo ingresó sin autorización y que los daños fueron reportados a la aseguradora. También se iniciaron procedimientos jurídicos para poner los hechos en conocimiento de la autoridad ministerial.