Agradece Sheinbaum a AMLO sus palabras y dedicatoria en su libro ‘Pueblo’

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió este miércoles a la reaparición pública de Andrés Manuel López Obrador, quien volvió a aparecer en un video con motivo de la presentación de su nuevo libro, Pueblo. Durante su conferencia matutina, la mandataria agradeció las palabras que el ex presidente le dedicó en el mensaje y calificó de emotivo el contenido del video. Explicó que aún no cuenta con un ejemplar de la obra, aunque señaló que espera adquirirlo próximamente.

Sheinbaum también habló sobre la decisión de López Obrador de mantenerse alejado de la actividad pública desde que terminó su administración. Recordó que el exmandatario había anunciado su retiro de la política para concentrarse en la escritura, aunque consideró que publicar libros también representa una manera de intervenir en la reflexión política del país. “No es que necesariamente se haya retirado de la política, se retiró de la vida pública y de la acción política cotidiana”, explicó. De acuerdo con la presidenta, López Obrador actualmente dedica buena parte de su tiempo a estudiar y escribir sobre la historia política de México. Señaló que el exmandatario trabaja en un proyecto relacionado con el desarrollo político del país desde la Independencia y mencionó que anteriormente había contemplado utilizar el título Gloria para esa obra.

La aparición del expresidente también generó comentarios y reacciones en redes sociales, así como análisis de distintos sectores políticos. Sheinbaum destacó que el video incluye referencias a antiguos mandatarios, entre ellos Vicente Fox, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari. La presidenta evitó adelantar una valoración sobre el contenido de Pueblo y señaló que primero deberá leerlo antes de hablar con mayor detalle sobre sus planteamientos. Finalmente, Sheinbaum agradeció nuevamente el mensaje de López Obrador y sostuvo que, aunque su participación política ya no ocurre desde la actividad pública cotidiana, su trabajo como escritor mantiene una relación con la discusión histórica y política de México.