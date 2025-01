Aprueba INE micrositio ‘Conóceles’ para los perfiles de candidatos a la elección judicial

Este 13 de febrero, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló la creación de un micrositio llamado ‘Conóceles’, que servirá para exponer los perfiles y propuestas de las y los candidatos a distintos puestos del Poder Judicial.

Sin embargo, debido a un recorte presupuestario del 63%, el organismo electoral no podrá encargarse de dar de alta la información de los participantes en los comicios, por lo que cada candidatura deberá ingresar su propia información curricular.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Para los ‘Amlovers’! Con AMLO, Morena se une al trend viral de Bad Bunny: ‘Debí tirar más fotos’

Se pretende que este micrositio esté habilitado después de que el Senado entregue las listas de candidaturas, lo cual se espera para el 12 de febrero.

La consejera Dania Ravel explicó que el presupuesto reducido impide al INE asumir la carga de los datos. “No se menciona en los lineamientos, con relación a esta supuesta información que va a dar el Senado, por ejemplo, los formatos requeridos, en qué plazos se tiene que recibir, no se menciona absolutamente nada y no hay información al respecto. No hay una justificación legal para que el INE haga este manejo de la información”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Plan México: En Puebla se construirá Olinia, la planta de autos eléctricos 100% mexicanos

Por su parte, la consejera presidenta Guadalupe Taddei destacó la importancia de aprobar este proyecto a pesar de las objeciones de algunos consejeros.

“Hay que ser muy conscientes de que estamos ante un proceso electoral, efectivamente, y no es discurso, es una realidad, inédito que nos está llevando a tomar decisiones cada vez más cercanas a lo mejor que se puede hacer en este proceso electoral”, apuntó, añadiendo que la responsabilidad del micrositio recae en el INE una vez que el Senado entregue la información.

La consejera Claudia Zavala señaló que los lineamientos presentaban inconsistencias, al no aclarar las responsabilidades del INE y de las candidaturas.

TE PUEDE INTERESAR: Puebla confirma primer contagio y probable muerte por metapneumovirus humano

“Nosotros mismos estamos diciendo, por un lado, y reitero, como obligación de nosotros, cuando contemos con la información, dice: total o parcial. A mí me parece que no podemos subir parcialidades, porque es el todo y tenemos también un margen de incumplimiento y de responsabilidades administrativas”, manifestó.

Con información de El Universal