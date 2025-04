Aprueban, en comisiones, nueva Ley de Telecomunicaciones; oposición denuncia censura

Liseth Sánchez García, del Partido del Trabajo, defendió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum: “no podemos, no debemos permitir la transmisión de mensajes desde el extranjero que afectan a nuestra comunidades migrantes con enfoque discriminatorio como ocurrió en algunos medios mexicanos”.

Agustín Dorantes, senador del Partido Acción Nacional (PAN), reiteró que el voto del Grupo Parlamentario de los azules fue en contra del dictamen.

“Estamos rotunda, clara y explícitamente en contra de cualquier que poder extranjero —político, empresarial, eclesiástico— paute o contrate publicidad que agreda, denigre a cualquier mexicano, por humilde que sea”, señaló sobre el spot antimigrante que se transmitió en televisión mexicana.

“Bajo el pretexto de impedir intromisiones inaceptables, se nos presenta la ley censura. Esta ley permite bloquear redes sociales o páginas web sin reglas claras. La Agencia puede decidir qué plataformas cerrar, basándose solo en sus propios lineamientos, lo que podría usarse para silenciar voces críticas al gobierno”, explicó.

A estos reclamos se sumó la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, quien aseguró que estamos frente a un claro “asalto” a la libertad de expresión en redes sociales.

El senador Ricardo Anaya, coordinador del PAN, explicó que apenas el jueves a las 10 de la noche recibieron los senadores la iniciativa por lo que no se puede hacer un análisis a detalle del proyecto.

“No la han leído, vienen a levantar la mano y aprobarlo. Este albazo, madruguete no es una casualidad, es un truco tan viejo como perverso que lo han usado los regímenes autoritarios. No es cierto que había una urgencia de los spots de Trump, ya no están al aire”, dijo al anunciar el voto en contra del PAN a esta reforma”, expresó.

Manuel Añorve, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la Cámara Alta consideró que no se trata de una Ley de Telecomunicaciones, sino de control y censura.

Néstor Camarillo, también legislador del tricolor, afirmó que la ley “es la nueva censura del bienestar porque quiere controlar todo lo que aparece en radio, televisión y redes sociales. Es una reforma al vapor”