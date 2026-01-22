Apuesta Claudia Sheinbaum a que se mantenga el T-MEC

México
/ 22 enero 2026
    Sheinbaum dijo que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará la próxima semana a Washington. FOTO: CUARTOSCURO

Ante dichos de primer ministro canadiense sobre posible distanciamiento con EU, la Presidenta de México dijo que tratado sigue siendo conveniente para los tres países

Tras las declaraciones del primer ministro canadiense, Mark Carney, sobre un posible distanciamiento comercial con Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México va a trabajar para evitar la ruptura del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal sostuvo que, ante el contexto internacional de la actualidad, para México el acuerdo comercial continúa siendo conveniente para los tres países, por lo que las posturas contrarias deben entenderse dentro de la coyuntura global compleja y no como un choque de discursos.

TE PUEDE INTERESAR: Estará listo la próxima semana dictamen de tragedia del Tren Interoceánico: Claudia Sheinbaum

“Nosotros vamos a trabajar para que no se rompa. Y creemos que es conveniente para los tres países mantener el acuerdo comercial. Yo no lo llamaría choque de discurso, sino sencillamente distintos puntos de vista frente a lo que está ocurriendo a nivel internacional”, expresó Sheinbaum.

Aseguró que recientemente no ha tenido contacto con el primer ministro canadiense, pero confió en que se dé una conversación en los próximos días.

A la vez, dijo que la comunicación con el presidente Donald Trump se mantiene abierta dentro de las negociaciones vinculadas al T-MEC.

La próxima semana, el secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard, viajará a Washington para seguir con los trabajos y negociaciones en materia comercial, como parte del acuerdo trilateral.

Además, ya está en Estados Unidos un equipo mexicano, coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para dar seguimiento a otros temas como los compromisos en materia de seguridad, que también forma parte del entendimiento entre ambos países.

Señaló que en las reuniones también participan representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de fortalecer la cooperación y garantizar que avancen los acuerdos en seguridad y comercio.

