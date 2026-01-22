Estará listo la próxima semana dictamen de tragedia del Tren Interoceánico: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que el dictamen técnico y jurídico del descarrilamiento del Tren Interoceánico, que dejó un saldo de 14 muertos, estará listo la próxima semana.

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal dijo que sostuvo una reunión con la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, en la que se dio, entre otras cosas, seguimiento a la investigación del accidente ferroviario ocurrido a finales del año pasado en Oaxaca.

Detalló que Godoy le informó que el dictamen técnico y jurídico, elaborado a partir de los avances en la investigación, estará listo la próxima semana, con lo que se avanzará en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de posibles responsabilidades.

La mandataria federal aclaró que su encuentro con Godoy se dio con respeto a la autonomía de la FGR, aunque dijo que hay asuntos que son de relevancia para su gobierno, mismos que requieren seguimiento, específicamente los que tienen un impacto directo en la seguridad y vida de los mexicanos.

“Es el seguimiento de algunos temas en particular, que me interesaba conocer, reconociendo la autonomía de la fiscal, hay algunos temas que nos interesan. Uno fue, sin que me diera detalles, cuándo puede estar el dictamen del Tren Interoceánico; me manifestó que la próxima semana estará listo”, expresó la presidenta.

Finalmente, Sheinbaum señaló que en el diálogo se tocaron otros temas relevantes en materia de procuración de justicia, que consideró importante que se supervisen por la vía institucional.