Aquivaldo Mosquera es citado por la FGR por irregularidades fiscales

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    Aquivaldo Mosquera es citado por la FGR por irregularidades fiscales
    FGR investiga a Aquivaldo Mosquera por irregularidades fiscales Vanguardia

Aquivaldo Mosquera, originario de Colombia y naturalizado mexicano, fue futbolista profesional, destacando como defensa en el Club Ámerica

El 21 de mayo se reportó que la Fiscalía General de la República (FGR) integró una carpeta de investigación en contra de Aquivaldo Mosquera, exfutbolista del América.

Según el reporte de la FGR, el exfutbolista americanista está siendo denunciado por presunto delito de defraudación fiscal. De acuerdo a los registros judiciales, Aquivaldo promovió un amparo contra la indagatoria del Ministerio Público Federal, de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero. No obstante, se ha destacado que dicho amparo ha entrado en conflictos de competencia por juzgados administrativos de la CDMX.

Los medios han destacado que la investigación se debe a irregularidades detectadas en sus ejercicios fiscales de la década pasada.

El expediente fue identificado con el número: FED/FECOC/UEIDFF/CDMX/0000305/2022, es correspondiente a un periodo desde el 2014 al 2019.

https://vanguardia.com.mx/opinion/se-puede-decir-que-sigue-reinando-la-evasion-fiscal-CP18601254

En una conferencia de prensa, desde Celaya, Guanajuato, argumentó que el origen del citatorio de la FGR no es de un proceso doloso penal, sino de una presunta falsedad en su domicilio fiscal.

Según el exfutbolista, el problema ocurrió porque los movimientos oficiales no lograron gestionarse, ya que el domicilio registrado ante las autoridades fiscales era del anterior contador. Explicó que este no le avisó tras el cambio de residencia y su retiro profesional.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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