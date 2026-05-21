Aquivaldo Mosquera es citado por la FGR por irregularidades fiscales

El 21 de mayo se reportó que la Fiscalía General de la República (FGR) integró una carpeta de investigación en contra de Aquivaldo Mosquera, exfutbolista del América.

Según el reporte de la FGR, el exfutbolista americanista está siendo denunciado por presunto delito de defraudación fiscal. De acuerdo a los registros judiciales, Aquivaldo promovió un amparo contra la indagatoria del Ministerio Público Federal, de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero. No obstante, se ha destacado que dicho amparo ha entrado en conflictos de competencia por juzgados administrativos de la CDMX.

Los medios han destacado que la investigación se debe a irregularidades detectadas en sus ejercicios fiscales de la década pasada.

El expediente fue identificado con el número: FED/FECOC/UEIDFF/CDMX/0000305/2022, es correspondiente a un periodo desde el 2014 al 2019.