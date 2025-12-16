Se puede decir... Que sigue reinando la evasión ‘fiscal’
16 diciembre 2025
Pero no se puede decir... Que Claudia trata de “acabarla”
Desde siempre han existido los factureros, que venden facturas a particulares, comerciantes, industriales y algunos profesionistas con el fin de aplicarlas en sus declaraciones, y en esa forma reducir sus utilidades cometiendo el delito de evasión fiscal, que va en contra del SAT, dañando los ingresos de la Federación, y obligando a la Presidenta a poner atención en ese renglón, haciendo que algunos causantes se acercaran ante Hacienda, para regularizar su situación fiscal y financiera, pero otros, se siguen “pasando” de listos.