Se puede decir... Que sigue reinando la evasión ‘fiscal’

Opinión
/ 16 diciembre 2025
    Se puede decir... Que sigue reinando la evasión ‘fiscal’
    Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, presentó el plan de Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030. Foto: Cuartoscuro/Daniel Augusto

Pero no se puede decir... Que Claudia trata de “acabarla”

Desde siempre han existido los factureros, que venden facturas a particulares, comerciantes, industriales y algunos profesionistas con el fin de aplicarlas en sus declaraciones, y en esa forma reducir sus utilidades cometiendo el delito de evasión fiscal, que va en contra del SAT, dañando los ingresos de la Federación, y obligando a la Presidenta a poner atención en ese renglón, haciendo que algunos causantes se acercaran ante Hacienda, para regularizar su situación fiscal y financiera, pero otros, se siguen “pasando” de listos.

Temas


Evasión Fiscal

Localizaciones


México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SAT

true

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Coahuila está entre los estados con más riesgo de perder empleos si no se implementan tarifas.

Coahuila: Protegen empleos aranceles a Asia... pero expertos advierten retos

Fernández Montañez dijo que, pese a la disminución, siguen siendo tragedias que no deben ocurrir.

Disminuyen 55% feminicidios en Coahuila; la meta en 2026 es llegar a cero: fiscal Federico Fernández
Esta noche se confirmó el deceso del empresario saltillense.

Muere Sergio Verduzco Rosán, empresario de Saltillo; fue encontrado con arma de fuego
Defienden la decisión de no repartir dividendos para fortalecer la posición financiera del grupo.

Empresarios temen 2026 sin T-MEC ni reglas claras
true

‘Eso no se va a dar en México’: Sheinbaum ve a Morena en el espejo de Chile
true

POLITICÓN: Cero feminicidios se propone fiscal de Coahuila para 2026

El Grinch

El Grinch
true

Invitación al Papa, una estrategia politiquera de Sheinbaum