Se puede decir... Que sigue reinando la evasión ‘fiscal’

Desde siempre han existido los factureros, que venden facturas a particulares, comerciantes, industriales y algunos profesionistas con el fin de aplicarlas en sus declaraciones, y en esa forma reducir sus utilidades cometiendo el delito de evasión fiscal, que va en contra del SAT, dañando los ingresos de la Federación, y obligando a la Presidenta a poner atención en ese renglón, haciendo que algunos causantes se acercaran ante Hacienda, para regularizar su situación fiscal y financiera, pero otros, se siguen “pasando” de listos.