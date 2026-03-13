Aranceles de Trump al acero mexicano desploman exportaciones

Los aranceles estadounidenses de 50% que pesan sobre el acero mexicano desplomaron las exportaciones hacia Estados Unidos, redujeron la utilización de la capacidad de producción y mantienen a la industria en momentos complejos.

El presidente entrante de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), Sergio de la Maza Jiménez, dijo que operan “apenas al 55% de utilización de la capacidad instalada, un nivel crítico para nuestra industria”.

TE PUEDE INTERESAR: PT y PVEM prevén rechazar el plan B si ‘hay retroceso’

Asimismo, “la producción nacional de productos terminados de acero cayó 8.1% en 2025, a un total de 16.8 millones de toneladas, igualando niveles similares a los registrados hace más de una década”.

El año pasado, las exportaciones cayeron en 53% y el consumo nacional tuvo una caída significativa de 10.1%, la mayor disminución en la historia reciente del sector.

El también vicepresidente Ejecutivo y Director General de TenarisTamsa dijo que estamos ante un contexto comercial incierto cuya “principal razón de distorsiones tiene nombre y apellido: China y sus países satélites”.

Añadió que la economía china “representa el 53% de la producción mundial, 961 millones de toneladas de acero líquido, y exporta en condiciones de dumping.

Cada vez más, lo hace en bienes manufacturados: autos y camiones, maquinaria, electrodomésticos y otros bienes que contienen acero producido bajo condiciones profundamente subsidiadas”.

Durante la Asamblea General donde tomó protesta como presidente de la Cámara, comentó que, en México, las importaciones indirectas de acero chino representan más de 11 millones de toneladas equivalentes.

Expuso que China pasó de fabricar 5% de la manufactura mundial al 40%, en los últimos 25 años, durante ese tiempo “destruyó empleos, cadenas de valor y convirtió a la Organización Mundial del Comercio en un organismo obsoleto”.

Como consecuencia Estados Unidos impuso aranceles al acero, que también afectan a la industria siderúrgica mexicana a pesar de que México no es el problema, sino parte de la solución.

Añadió que, por ello, trabajan para que se elimine el arancel del 50% a todas las exportaciones hacia Estados Unidos.

Consideró que se requiere trabajar de la mano con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para asegurar que todas las importaciones de acero y sus productos derivados se realicen de manera legal y con la Secretaría de Economía y el SAT buscan que se cumplan a cabalidad los regímenes especiales de importaciones y que no se conviertan en mecanismos de “transshipments” de China y sus países satélites hacia Estados Unidos.

Durante la asamblea general de la Canacero, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que la industria acerera preocupa al gobierno mexicano, por lo que se toman acciones para proteger al sector, por lo que la semana que entra se anunciará la extensión de aranceles a los metálicos que entran de países asiáticos.

“La Presidenta (Claudia Sheinbaum) me ha preguntado de acero no sé cuántas veces... me ha preguntado ahí cómo va, ¿cuáles son los resultados?, ¿qué sucede? Está preocupada por eso”, explicó el titular de Economía.

De ahí que los aranceles que se impusieron en abril del 2025 se van a renovar y añadió: “O sea, el decreto de prórroga se va a hacer. Eso ya nos ordenó que lo hagamos. Nos está pidiendo, desde luego nos pidió revisar el programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), que son lo que es importación temporal”.

Cabe mencionar que esos aranceles se anunciaron en abril de 2025 y tienen una vigencia hasta abril de 2026.

Dicho decreto incluyó aranceles de entre 10% y 35% a aproximadamente 220 productos de acero de países sin tratado comercial, especialmente los asiáticos.

Sin embargo, afirmó que “es un proceso de filigrana, porque tengo que estar seguro de que tengo proveeduría local”.

Esto va de la mano con otra cosa, que es la negociación con Estados Unidos de derivados de acero.

“Que también hemos puesto sobre la mesa desde el principio de las negociaciones”.

Añadió que otro de los temas en que se trabaja es lograr la eliminación del arancel del 50% al acero mexicano y aumentar el porcentaje de contenido nacional de las compras de gobierno.