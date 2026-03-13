PT y PVEM prevén rechazar el plan B si ‘hay retroceso’

El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, insistió en que no están de acuerdo en que se establezca un “partido único” en México a través de una reforma electoral como la que presentó el régimen.

Después de que se desechó la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo , legisladores de los partidos Del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) afirmaron que tampoco apoyarán el llamado plan B del Ejecutivo si representa un “retroceso democrático” o la instauración de un “partido hegemónico”.

”No estamos de acuerdo en la ruta de ir en un partido hegemónico, un partido único, que ya lo vivimos, tampoco el bipartidismo, hay que rescatar el pluralismo, la democracia, y tampoco estamos a favor del pensamiento único porque tampoco es correcto”, expresó.

Dijo que les inquieta saber cuál es la intención del plan B de la Presidenta en materia de reforma electoral, ya que podría fortalecer la democracia del país o debilitarla.

“Estamos discutiendo, estamos analizando porque apenas empezamos ayer [miércoles] la ruta, es lo que nos inquieta y es lo que estamos en reflexión. ¿Cuál es la intención?, si es avanzar en la democracia o se va despanzurrar (...), es la clave que hay que resolver”, comentó.

Explicó que no están de acuerdo en la inclusión de las consultas en materia electoral, pero que revisarán todo el proyecto, el cual será entregado al Congreso de la Unión la próxima semana.

”Si todo es en la ruta de consultas, entonces para qué te sirven los parlamentos, los congresos locales, los ayuntamientos, todo ya te lo llevas a la ruta de ‘a ver qué dice la gente y que la gente resuelva en una encuesta’ como el rumbo que debes de tomar, que se debe hacer. Todo está en revisión, (...) tiene que ver con el concepto de qué República quieres, una República centralista o una República federativa, ese es el eje de discusión”, dijo.

Añadió que buscarán un consenso antes de que se presente la nueva reforma electoral, pero analizarán bien el proyecto.

Calificó como positivo poner un tope máximo al presupuesto destinado a los congresos locales y a los municipios, dos de las propuestas del llamado Plan b del Poder Ejecutivo federal.

”Yo creo que es mucho más que hay que resolver y discutir el tema, digo, no puedo ir más allá, porque entras en el concepto del artículo 115, que es la autonomía municipal, pero si le metes, digamos, qué es lo que poco el planteamiento, un criterio, pues hay que trabajar ese criterio”, subrayó.

Por su parte, el senador Luis Armando Melgar (PVEM) advirtió que su partido no respaldará un plan B de la reforma electoral que signifique un retroceso democrático para el país.

Señaló que, si Morena pretende incluir modificaciones que le den ventajas y pongan en condiciones de desigualdad al resto de los partidos políticos, el Verde Ecologista no acompañará la iniciativa de la presidenta Sheinbaum Pardo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Melgar adelantó que su partido no aceptará ninguna reforma que lesione o debilite al Instituto Nacional Electoral (INE).

“De manera muy sencilla: por congruencia y por coherencia, el Partido Verde no va a votar por nada, (...) no va a ir a favor de nada que signifique un retroceso electoral, que signifique un retroceso democrático para el país (...) Entonces, si ellos quieren disfrazar sus modificaciones secundarias para que al final acaben teniendo una mayor participación, dígase con mayores capacidades para competir electoralmente que nosotros, pues eso ya no es cancha pareja, y eso nosotros pues no lo podemos avalar”, sostuvo.

El legislador aclaró que el Partido Verde está de acuerdo con reformar la ley para hacer más eficientes a los congresos federal y locales, pero sin afectar a los partidos minoritarios.

”No tenemos nada en lo absoluto en contra de todo lo que represente eficiencias, adelante. En lo que no estamos de acuerdo es en nada que debilite al árbitro electoral, nada que baje el financiamiento dándole a Morena mayores ventajas sobre nosotros, nada que signifique tiempos oficiales, dándole a Morena mayores ventajas sobre nosotros, y —por último— nada que nos quite derechos, que nos ponga en una cancha dispareja”, recalcó.

El senador Luis Armando Melgar confió en que ahora sí Morena tome en cuenta las observaciones y propuestas del Partido Verde Ecologista de México para mejorar la iniciativa presidencial.

¿Qué propone esta ley?

La reforma presidencial contempla estos puntos:Bajar privilegios en congresos locales y municipios.

Fortalecer y ampliar la consulta popular. Reforma constitucional. Se podrían someter a consulta temas electorales, como presupuesto a partidos políticos.

El plan también podría aplicar para la Cámara de Diputados y el Senado.

Fuente: plan B de Morena

El dato

259 votos a favor tuvo la reforma electoral de la Presidenta en la Cámara Baja; registró 234 en contra.