Sube 167% absorción de naves industriales en Monterrey pese a incertidumbre por T-MEC

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    Sube 167% absorción de naves industriales en Monterrey pese a incertidumbre por T-MEC
    El repunte estuvo impulsado por la conclusión de edificios hechos para clientes, mientras que la disponibilidad de espacios subió a 7.3%, un nivel que la firma considera saludable. IA

La absorción de naves industriales en Monterrey creció 166.7% en el segundo trimestre de 2026, pese a incertidumbre por aranceles y T-MEC

A pesar de la incertidumbre que han generado el alza de aranceles y el proceso de revisión del T-MEC, durante el segundo trimestre de 2026 la absorción neta de naves industriales se elevó 166.7 por ciento en el área metropolitana de Monterrey, en relación con el mismo periodo de 2025, al pasar de 259 mil 34 metros cuadrados a 690 mil 857, de acuerdo con Colliers.

La absorción neta, que es la ocupación real que contempla tanto lo que se renta y se compra de espacios como lo que se desocupa, logró un acumulado de enero a junio de 877 mil 232 metros cuadrados, cuando en ese semestre de 2025 fue de 422 mil 864.

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Sergio Reséndez, director regional de la firma global de bienes raíces industriales y comerciales, explicó que esta expansión en la demanda se debe a que diversos edificios y naves industriales que fueron hechos a la medida del cliente (Built to Suit) se terminaron de construir en el segundo trimestre.

”El año pasado casi no había edificios disponibles, entonces los clientes buscaron edificios a la medida que se terminaron hasta este segundo cuarto, y la estadística para los BTS se consideran hasta que se terminan. Caso contrario, se consideran en construcción”.

Reséndez reconoció que en el segundo trimestre sí hizo ruido el tema del proceso de revisión del T-MEC, pero la demanda continúa.

A pesar de la mayor absorción, la tasa de disponibilidad de naves industriales se elevó de 5.7 por ciento, que registró en el segundo trimestre del año pasado, a 7.3 por ciento en este mismo periodo, porcentaje que ha mantenido el sector desde el primer trimestre de este año, lo que, de acuerdo con Colliers, se trata de un nivel que se mantiene saludable.

Durante el segundo trimestre de 2026, la firma identificó 55 propiedades industriales, tanto clase A como B, en proceso de construcción, que en suma representan 1.32 millones de metros cuadrados de superficie, de los cuales 60 por ciento son especulativos y el restante 40 por ciento son BTS.

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Además, el mercado sigue apostando a la atracción de empresas, ya que al cierre del segundo trimestre había 34 proyectos próximos a construirse y que se incorporarán al inventario entre 2026 y 2028.

Respecto al precio de la renta, prácticamente se ha mantenido estable, ya que al cierre de junio de 2025 el metro cuadrado se ubicaba en 6.95 dólares al mes y ahora está en 7.05 dólares.

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