¿Por qué las patrullas de Chihuahua tienen el logo de la Policía de Nueva York?... esto se sabe del convenio que tienen con EU

La discusión escaló rápidamente debido a que muchas personas cuestionaron si era legal que unidades oficiales mexicanas utilizaran símbolos de una corporación extranjera. El tema terminó convirtiéndose en tendencia nacional y llegó hasta Palacio Nacional durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. Patrullas de la ciudad de Chihuahua aparecían con el escudo oficial del New York Police Department (NYPD) acompañado por la frase “Corporaciones Hermanas”, algo que sorprendió a miles de usuarios en todo el país.

Sin embargo, detrás de las patrullas con emblemas estadounidenses existe un convenio firmado desde 2024 entre el municipio de Chihuahua y la policía de Nueva York, acuerdo que buscaba fortalecer la capacitación y profesionalización de los cuerpos de seguridad municipales.

Durante esa visita se formalizó el programa denominado “Corporaciones Hermanas” , estrategia impulsada por el gobierno municipal para establecer cooperación técnica y operativa con la policía neoyorquina.

El origen de esta colaboración se remonta a enero de 2024, cuando el alcalde panista de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza , viajó a Nueva York para reunirse con autoridades del NYPD.

De acuerdo con comunicados oficiales difundidos por el municipio, el convenio contempla capacitación especializada para policías municipales en áreas estratégicas relacionadas con seguridad pública y combate al crimen.

Como parte visible de esta alianza, algunas patrullas comenzaron a portar el escudo del NYPD junto con el emblema del municipio de Chihuahua y referencias al hermanamiento institucional entre ambas corporaciones.

¿QUÉ INCLUYE EL ACUERDO ENTRE CHIHUAHUA Y NUEVA YORK?

El gobierno municipal explicó que la intención principal del convenio es fortalecer la preparación de los policías municipales mediante intercambio de experiencias y entrenamiento especializado.

Entre las áreas contempladas dentro del acuerdo destacan:

• Investigación criminal

• Manejo de escena del crimen

• Operaciones tácticas especiales

• Capacitación en contraterrorismo

• Inteligencia policial

• Protocolos de seguridad urbana

• Intercambio de experiencias operativas

• Fortalecimiento institucional

Las autoridades locales sostienen que la colaboración con el NYPD busca modernizar procesos policiales y adoptar estándares internacionales utilizados por una de las corporaciones más grandes y reconocidas de Estados Unidos.

Además, Marco Bonilla ha defendido públicamente que este tipo de cooperación permitió mejorar capacidades operativas y fortalecer decomisos de armas en Chihuahua.

LA POLÉMICA CRECIÓ TRAS LAS DECLARACIONES DE SHEINBAUM

La controversia aumentó después de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara públicamente el uso de insignias extranjeras en vehículos oficiales mexicanos.

Durante la conferencia mañanera del 20 de mayo de 2026, la mandataria afirmó que colocar símbolos de otra ciudad o país en patrullas mexicanas “no es legal”.

“Yo prefiero Chihuahua que Nueva York”, declaró la presidenta al ser cuestionada sobre las imágenes de las unidades policiales.

Sheinbaum señaló que una cosa es aprender de experiencias internacionales y otra muy distinta adoptar símbolos extranjeros dentro de instituciones nacionales, postura que rápidamente generó reacciones políticas y sociales.

En respuesta, el alcalde Marco Bonilla insistió en que el convenio no viola ninguna norma legal y aseguró que la cooperación internacional es una práctica común entre ciudades y corporaciones de seguridad de distintos países.

EL CASO SE CRUZA CON OTRA INVESTIGACIÓN FEDERAL

La polémica no llegó sola. Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva línea de investigación relacionada con un operativo realizado por la Fiscalía de Chihuahua en un supuesto narcolaboratorio.

El caso generó atención debido a versiones sobre la presunta participación de agentes de la CIA, situación que provocó cuestionamientos sobre posibles violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

Aunque ambos temas son distintos, la discusión pública terminó conectándolos debido al debate sobre cooperación internacional y participación de corporaciones extranjeras en asuntos de seguridad mexicana.

Hasta mayo de 2026, el convenio “Corporaciones Hermanas” continúa vigente y las patrullas con insignias del NYPD siguen formando parte de la imagen pública de la Policía Municipal de Chihuahua.