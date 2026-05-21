¿Por qué las patrullas de Chihuahua tienen el logo de la Policía de Nueva York?... esto se sabe del convenio que tienen con EU

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    ¿Por qué las patrullas de Chihuahua tienen el logo de la Policía de Nueva York?... esto se sabe del convenio que tienen con EU
    Las patrullas de la Policía Municipal de Chihuahua con insignias del NYPD generaron controversia nacional luego de que usuarios cuestionaran por qué vehículos oficiales mexicanos portan el logotipo de la Policía de Nueva York. VANGUARDIA/ARCHIVO

El uso del logotipo del NYPD en patrullas de Chihuahua abrió un debate nacional sobre cooperación internacional, legalidad y seguridad pública en México

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. Patrullas de la ciudad de Chihuahua aparecían con el escudo oficial del New York Police Department (NYPD) acompañado por la frase “Corporaciones Hermanas”, algo que sorprendió a miles de usuarios en todo el país.

La discusión escaló rápidamente debido a que muchas personas cuestionaron si era legal que unidades oficiales mexicanas utilizaran símbolos de una corporación extranjera. El tema terminó convirtiéndose en tendencia nacional y llegó hasta Palacio Nacional durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asegura-maru-campos-gobernadora-de-chihuahua-que-no-dejara-el-cargo-y-niega-saber-sobre-participacion-de-agentes-de-eu-DO20843752

Sin embargo, detrás de las patrullas con emblemas estadounidenses existe un convenio firmado desde 2024 entre el municipio de Chihuahua y la policía de Nueva York, acuerdo que buscaba fortalecer la capacitación y profesionalización de los cuerpos de seguridad municipales.

EL CONVENIO “CORPORACIONES HERMANAS”

El origen de esta colaboración se remonta a enero de 2024, cuando el alcalde panista de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, viajó a Nueva York para reunirse con autoridades del NYPD.

Durante esa visita se formalizó el programa denominado “Corporaciones Hermanas”, estrategia impulsada por el gobierno municipal para establecer cooperación técnica y operativa con la policía neoyorquina.

De acuerdo con comunicados oficiales difundidos por el municipio, el convenio contempla capacitación especializada para policías municipales en áreas estratégicas relacionadas con seguridad pública y combate al crimen.

Como parte visible de esta alianza, algunas patrullas comenzaron a portar el escudo del NYPD junto con el emblema del municipio de Chihuahua y referencias al hermanamiento institucional entre ambas corporaciones.

¿QUÉ INCLUYE EL ACUERDO ENTRE CHIHUAHUA Y NUEVA YORK?

El gobierno municipal explicó que la intención principal del convenio es fortalecer la preparación de los policías municipales mediante intercambio de experiencias y entrenamiento especializado.

Entre las áreas contempladas dentro del acuerdo destacan:

• Investigación criminal

• Manejo de escena del crimen

• Operaciones tácticas especiales

• Capacitación en contraterrorismo

• Inteligencia policial

• Protocolos de seguridad urbana

• Intercambio de experiencias operativas

• Fortalecimiento institucional

Las autoridades locales sostienen que la colaboración con el NYPD busca modernizar procesos policiales y adoptar estándares internacionales utilizados por una de las corporaciones más grandes y reconocidas de Estados Unidos.

Además, Marco Bonilla ha defendido públicamente que este tipo de cooperación permitió mejorar capacidades operativas y fortalecer decomisos de armas en Chihuahua.

LA POLÉMICA CRECIÓ TRAS LAS DECLARACIONES DE SHEINBAUM

La controversia aumentó después de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara públicamente el uso de insignias extranjeras en vehículos oficiales mexicanos.

Durante la conferencia mañanera del 20 de mayo de 2026, la mandataria afirmó que colocar símbolos de otra ciudad o país en patrullas mexicanas “no es legal”.

“Yo prefiero Chihuahua que Nueva York”, declaró la presidenta al ser cuestionada sobre las imágenes de las unidades policiales.

Sheinbaum señaló que una cosa es aprender de experiencias internacionales y otra muy distinta adoptar símbolos extranjeros dentro de instituciones nacionales, postura que rápidamente generó reacciones políticas y sociales.

En respuesta, el alcalde Marco Bonilla insistió en que el convenio no viola ninguna norma legal y aseguró que la cooperación internacional es una práctica común entre ciudades y corporaciones de seguridad de distintos países.

EL CASO SE CRUZA CON OTRA INVESTIGACIÓN FEDERAL

La polémica no llegó sola. Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva línea de investigación relacionada con un operativo realizado por la Fiscalía de Chihuahua en un supuesto narcolaboratorio.

El caso generó atención debido a versiones sobre la presunta participación de agentes de la CIA, situación que provocó cuestionamientos sobre posibles violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

Aunque ambos temas son distintos, la discusión pública terminó conectándolos debido al debate sobre cooperación internacional y participación de corporaciones extranjeras en asuntos de seguridad mexicana.

Hasta mayo de 2026, el convenio “Corporaciones Hermanas” continúa vigente y las patrullas con insignias del NYPD siguen formando parte de la imagen pública de la Policía Municipal de Chihuahua.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/interroga-fgr-a-militares-por-operativo-en-chihuahua-NN20780739

DATOS CURIOSOS SOBRE EL NYPD Y EL CONVENIO

• El NYPD es una de las corporaciones policiales más grandes del mundo

• Nueva York cuenta con más de 30 mil elementos activos en su departamento de policía

• El convenio entre Chihuahua y Nueva York fue firmado en enero de 2024

• Las patrullas muestran simultáneamente el escudo del municipio y el logotipo del NYPD

• El programa se llama oficialmente “Corporaciones Hermanas”

• El debate nacional comenzó tras viralizarse fotografías en redes sociales de las unidades policiales

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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