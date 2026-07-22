Ariel Juárez busca volver a la alcaldía de Cuautitlán pese a escándalos y señalamientos

El exdirector de la Junta de Caminos del Estado de México (JCEM), Mario Ariel Juárez Rodríguez, confirmó que buscará nuevamente la presidencia municipal de Cuautitlán en las elecciones de 2027, con lo que regresa a la vida política del municipio que gobernó entre 2019 y 2021. Durante una conferencia de prensa, el también exdiputado local aseguró que competirá en el próximo proceso electoral y adelantó que presentará denuncias por presuntas irregularidades relacionadas con la actual administración municipal encabezada por la morenista Juana Carrillo Luna, aunque no detalló el contenido de las acusaciones ni la autoridad ante la que serán promovidas. Su anuncio ocurre después de una serie de controversias que marcaron tanto su paso por la administración estatal como su trayectoria política en Cuautitlán.

SU SALIDA DE LA JUNTA DE CAMINOS OCURRIÓ TRAS UN VIDEO DIFUNDIDO EN REDES Ariel Juárez dejó la Dirección General de la Junta de Caminos del Estado de México a finales de 2025, luego de la difusión de un video en redes sociales en el que presuntamente aparece en estado de ebriedad causando destrozos dentro de la plaza comercial Town Square Metepec. En las imágenes también aparece el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Wblester Santiago Pineda. El hecho generó atención pública y se convirtió en uno de los episodios más visibles durante su paso por la dependencia encargada del mantenimiento y desarrollo de la infraestructura carretera estatal.

FUE SEÑALADO POR PRESUNTO NEPOTISMO DURANTE EL GOBIERNO DE CLAUDIA SHEINBAUM Meses antes de su salida de la Junta de Caminos, el nombre de Ariel Juárez fue mencionado durante una conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en diciembre de 2025. En esa ocasión fueron difundidas denuncias realizadas por trabajadores de la dependencia, quienes señalaron un presunto caso de nepotismo al asegurar que Teresa Ruiz, identificada como pareja sentimental del exfuncionario, ocupaba el cargo de Subdirectora de Administración. Los denunciantes también acusaron la existencia de presuntos “moches”, “aviadores” y posibles actos de acoso laboral dentro de la institución. Al ser cuestionada sobre estos señalamientos, Sheinbaum sostuvo que cualquier caso de nepotismo o posibles irregularidades debía ser investigado por las autoridades competentes y que, de comprobarse responsabilidades, correspondía aplicar las sanciones previstas por la ley. Hasta el momento no se ha informado públicamente si dichas denuncias derivaron en una investigación formal o en alguna resolución por parte de las autoridades.

SU ADMINISTRACIÓN EN CUAUTITLÁN TAMBIÉN ENFRENTÓ CUESTIONAMIENTOS Las controversias no comenzaron durante su paso por el gobierno estatal. Durante su administración como presidente municipal de Cuautitlán, entre 2019 y 2021, Ariel Juárez enfrentó confrontaciones con integrantes del Cabildo y actores de oposición, quienes presentaron denuncias y cuestionamientos relacionados con el manejo de recursos públicos y diversas decisiones administrativas. Posteriormente, durante su gestión al frente de la Junta de Caminos, también recibió críticas por decisiones relacionadas con proyectos de infraestructura y por la integración de parte de su equipo de trabajo. SU EVENTUAL CANDIDATURA COINCIDE CON EL DISCURSO DE MORENA CONTRA EL NEPOTISMO El regreso político de Ariel Juárez se produce mientras Morena mantiene un discurso de combate al nepotismo y a las prácticas que favorezcan la permanencia de grupos familiares o políticos en el poder. El propio exalcalde ha acusado a la actual presidenta municipal de Cuautitlán, Juana Carrillo Luna, de mantener familiares en distintos cargos del ayuntamiento, señalamientos que adelantó buscará sustentar mediante denuncias. La presidenta Claudia Sheinbaum también ha reiterado en distintas ocasiones que los integrantes de su movimiento deben evitar este tipo de prácticas, incluso antes de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de nepotismo.

EL PANORAMA RUMBO A LAS ELECCIONES DE 2027 Aunque el proceso electoral aún no inicia formalmente, el anuncio de Ariel Juárez coloca nuevamente su nombre en el centro del escenario político de Cuautitlán. Su intención de buscar nuevamente la alcaldía estará acompañada por el seguimiento a las denuncias que anunció contra la administración municipal, así como por los antecedentes y señalamientos que han marcado su trayectoria política durante los últimos años.