Rechaza Ulises Lara que existan ilegalidades tras salir de la FGR

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    Rechaza Ulises Lara que existan ilegalidades tras salir de la FGR
    Lara dijo que cualquier señalamiento que pudiera existir en su contra lo aclarará por las vías formales, dentro del marco legal. FGR

El ex Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR rechazó haber cometido conductas contrarias a la ley

CDMX .-Ulises Lara, exFiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, rechazó haber cometido conductas contrarias a la ley y dijo que cualquier señalamiento que pudiera existir en su contra lo aclarará por las vías formales, dentro del marco legal.

En una breve carta pública, el ex colaborador de Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de la República, anticipó que no participará en las discusiones públicas con versiones parciales sobre señalamientos en su contra.

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“Rechazo cualquier señalamiento que pretenda atribuirme conductas contrarias a la ley, al servicio público o a las responsabilidades que tuve encomendadas. Durante el ejercicio del cargo me conduje conforme al marco legal, a las atribuciones conferidas y a las obligaciones de un servidor público con altas responsabilidades”, dijo.

“No participaré en discusiones públicas basadas en versiones parciales, interpretaciones personales o señalamientos formulados fuera de los cauces correspondientes. Cualquier aclaración deberá atenderse por las vías formales, con información completa, verificable y dentro del marco legal aplicable”.

RESPONDE A VERSIONES ACERCA DE SU SALIDA

La misiva fue emitida en respuesta a versiones que circulan públicamente y que señalan que su salida de la FGR supuestamente sería consecuencia de actos ilegales en algunas investigaciones que estaban bajo su responsabilidad.

“Agradezco las muestras de confianza recibidas en estos días. Las asumo con prudencia, responsabilidad y pleno apego a la ley”, refirió.

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El pasado 10 de julio, Ulises Lara presentó su renuncia como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, aduciendo motivos personales.

El funcionario, brazo derecho de Godoy desde la Fiscalía capitalina, llevaba apenas seis meses en el cargo y antes había sido Fiscal Federal o Delegado de la FGR en Morelos.

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