Ante alerta de EU, dice NL que actos delictivos en carretera a Laredo son fuera de su territorio

México
/ 27 noviembre 2025
    Ante alerta de EU, dice NL que actos delictivos en carretera a Laredo son fuera de su territorio
    El Consulado de EU en Monterrey alertó a viajeros por hechos delictivos en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. FOTO: ESPECIAL

La Secretaría de Seguridad Pública recomendó a viajeros usar la carretera a Colombia, que llega a frontera con EU sin salir de Nuevo León

Ante la alerta emitida por el Consulado de Estados Unidos sobre riesgos de inseguridad en la Autopista Monterrey-Laredo, la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, aseguró que la mayoría de los hechos delictivos han sucedido fuera del estado.

Gerardo Escamilla, titular de Fuerza Civil, aseguró en un comunicado que la mayoría de los asaltos son fuera del territorio estatal, por lo que recomienda a las personas utilizar la Carretera a Colombia, que llega hasta la frontera con Estados Unidos sin salir de Nuevo León.

TE PUEDE INTERESAR: Consulado de EU en Monterrey alerta por asaltos carreteros en Nuevo León

“Tenemos reportados incidentes de robo en la carretera a Nuevo Laredo. La mayoría de los casos ocurren fuera de los límites de Nuevo León, pero estamos trabajando en conjunto con las autoridades federales y nuestros estados vecinos para que todos los recorridos sean seguros.

“Mantenemos la recomendación de viajar por la carretera a Colombia, que permite llegar a Estados Unidos sin salir de Nuevo León, de manera segura”, señaló el titular de Fuerza Civil.

Esta semana el Gobierno de Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos sobre una serie de asaltos atribuidos a grupos armados en la carretera 85D Monterrey-Nuevo Laredo, específicamente en el tramo que pasa por Nuevo León.

En el comunicado de la dependencia estatal aclaró que la alerta difundida por el Consulado de Estados Unidos, no modificó el nivel de riesgo para Nuevo León, sino que estableció recomendaciones para sus funcionarios que transitan por la carretera 85D.

REVIVIRÁN ANTIGUO PROGRAMA DE VIGILANCIA

Y tras la alerta lanzada por el Consulado Americano, Fuerza Civil anunció la reactivación del programa “Caballero en el Camino”, mediante el cual se brindará acompañamiento y apoyo a los viajeros que transiten por las carreteras del estado.

El titular de Fuerza Civil, informó que este esquema de vigilancia retoma el modelo que en su momento operó la desaparecida Policía Federal de Caminos, ofreciendo asistencia vial y acompañamiento en operativos tipo carrusel a quienes lo soliciten mediante el 911.

Escamilla detalló que ayer se incorporaron 200 nuevos elementos a la División Caminos, además de que entraron en operación 100 unidades Police Interceptor, lo que permitirá reforzar la vigilancia y cubrir rutas principales, tramos rurales y accesos estratégicos en el estado.

El programa “Caballero en el Camino” ofrecerá asistencia vial, orientación durante trayectos y presencia policial permanente en caminos y carreteras del estado, con el objetivo de fortalecer la seguridad para viajeros y transportistas.

