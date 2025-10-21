Arman bolsa de 10 mil mdp para damnificados

Solamente para el apoyo directo a familias damnificadas que tuvieron afectación o perdieron sus viviendas, el Gobierno federal destinará en una primera fase 10 mil millones de pesos.

Esto sin considerar gastos de reconstrucción.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó ayer que los apoyos serán de entre 20 mil y 70 mil pesos por familia damnificada, según el tipo de daño que hubiera tenido la vivienda y comenzarán a repartirse esta misma semana con base en el censo realizado por la Secretaría de Bienestar, que hasta ahora ha contabilizado más de 75 mil hogares afectados en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

“Llegarán a cerca de 100 mil (familias), algunas que perdieron completamente la vivienda y otras con daños menores; la primera estimación es de 10 mil millones de pesos de apoyo directo a la recuperación de escuelas, clínicas y empleos”, dijo.

También repartirán 350 pesos por alumno para reponer útiles escolares, así como 50 mil pesos a comercios y hasta 100 mil pesos a productores agrícolas y ganaderos.