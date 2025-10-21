Arman bolsa de 10 mil mdp para damnificados

México
/ 21 octubre 2025
    Arman bolsa de 10 mil mdp para damnificados
    Además, se entregarán apoyos de 350 pesos por estudiante para reponer materiales escolares, junto con subsidios de 50 mil pesos para negocios y hasta 100 mil pesos destinados a productores del campo y la ganadería. FOTO: REFORMA

Los apoyos serán de entre 20 mil y 70 mil pesos por familia damnificada, según el tipo de daño que hubiera

Solamente para el apoyo directo a familias damnificadas que tuvieron afectación o perdieron sus viviendas, el Gobierno federal destinará en una primera fase 10 mil millones de pesos.

Esto sin considerar gastos de reconstrucción.

TE PUEDE INTERESAR: Afirman partidos locales que el doble financiamiento los coloca en una situación de desventaja

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó ayer que los apoyos serán de entre 20 mil y 70 mil pesos por familia damnificada, según el tipo de daño que hubiera tenido la vivienda y comenzarán a repartirse esta misma semana con base en el censo realizado por la Secretaría de Bienestar, que hasta ahora ha contabilizado más de 75 mil hogares afectados en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

“Llegarán a cerca de 100 mil (familias), algunas que perdieron completamente la vivienda y otras con daños menores; la primera estimación es de 10 mil millones de pesos de apoyo directo a la recuperación de escuelas, clínicas y empleos”, dijo.

También repartirán 350 pesos por alumno para reponer útiles escolares, así como 50 mil pesos a comercios y hasta 100 mil pesos a productores agrícolas y ganaderos.

Temas


Damnificados
viviendas

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
No se revelaron detalles sobre las cámaras de videovigilancia que podrían haber filmado a los ladrones alrededor y dentro del Museo de Louvre en París. FOTO:

Joyas robadas del Louvre están valuadas en unos 88 millones de euros
La multinacional estadounidense de refrescos alcanzó ganancias por 3 mil 696 millones de dólares; resultados que superaron las expectativas del mercado. FOTO:

Coca-Cola dispara 29.8% su beneficio neto en el tercer trimestre
El Senado de la República mexicana cuenta con 128 legisladores: 64 electos por mayoría relativa, 32 por primera minoría y 32 por representación proporcional.

‘Es una campañita política, no hay pruebas de nada’: Adán Augusto, ante las acusaciones
Los recientes reclamos fiscales, así como la posibilidad de que el Gobierno asuma el control temporal de empresas energéticas, agravan la incertidumbre económica.

IMEF advierte mayores costos e incertidumbre tras cambios fiscales a la industria aseguradora
El bailarín Francisco Pineda Pérez, conocido como el “Medio Metro de Puebla”, fue hallado sin vida en un canal de riego en la capital poblana; su muerte reavivó la historia del popular personaje del sonidero mexicano y sus distintas versiones en el país.

¿Cuáles son los ´Medio Metro’ más populares de México y quién fue el que falleció?
Aldo tomó la situación con humor, asegurando que la cantidad fue pequeña y que no guarda rencor.

¿Fue el premio de los 4 millones? Revela Aldo de Nigris que Doña Alegría le ‘robó un dinerillo’

Reconocen en Shark Tank México: Creators a Lupita Villalobos.

¿Qué es ‘LupiKill’? Lupita Villalobos destaca en Shark Tank México: Creators con terrorífica propuesta
Gerardo Fernández Noroña ofreció conferencia de prensa para hablar sobre su licencia de permiso por 12 días para viajar a Palestina.

Fernández Noroña confirma licencia como senador; viajará a Palestina