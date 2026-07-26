Arquidiócesis de México va en contra de la IA tras suspensión de exámenes de la UNAM

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Arquidiócesis de México va en contra de la IA tras suspensión de exámenes de la UNAM
    Arquidiócesis de México va en contra de la IA Vanguardia

La UNAM suspendió trámites de ingreso al detectar irregularidades en los resultados, estimando el uso indebido de IA

El 26 de julio, la Iglesia Católica de México aseveró su postura sobre el conflicto que ha transcurrido en los exámenes de ingreso de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La UNAM suspendió el proceso de inscripciones después de que se detectaran irregularidades en los exámenes, al igual que la presunta presencia de inteligencia artificial. El hecho ha causado debate, tanto en medios especializados, como en las plataformas de redes sociales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/estudiantes-tramposos-rector-de-la-unam-pone-bajo-la-lupa-su-examen-de-admision-tras-resultados-sospechosos-EA22337311

Por su parte, la Arquidiócesis mexicana no quiso omitir dicho evento para proporcionar su respectiva, dirigida principalmente hacia la mentalidad que hay detrás de cometer trampa en el examen de ingreso.

Lo ocurrido en el examen de la UNAM es un llamado a preguntarnos qué tipo de personas estamos formando, cuál es la medida que le damos a alguien para reconocer su valor y qué clase de sociedad queremos construir’ expresó la Iglesia Católica de México.

La suspensión en la realización de trámites e inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027/1 tendrá una vigencia hasta que una comisión técnica revise el desarrollo de la convocatoria de selección.

La Iglesia Católica de México reiteró su postura tras hacer referencia a las declaraciones del actual papa, León XIV, sobre el uso de la inteligencia artificial. Condenaron que en ciertas plataformas de redes sociales se enalteció el uso de la herramienta digital para ‘burlar’ los controles de seguridad de la UNAM.

La trampa de algunos jóvenes en el examen de la UNAM es un ejemplo de este fenómeno al que se refiere el papa. Una cultura que, poco a poco, corre el riesgo de sustituir la verdad por la conveniencia y la integridad por el rendimiento’ aseveró la Iglesia Católica desde su editorial semanal Desde la Fe.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/unam-suspende-inscripciones-de-nuevo-ingreso-a-licenciatura-tras-revision-del-examen-de-admision-2026-CF22415016

Para esclarecer la problemática de la suspensión, la UNAM comunicó que ‘el propósito de esta medida es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la Legislación Universitaria’.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Controversia
Examenes
Ia

Localizaciones


CDMX

Personajes


Papa León XIV

Organizaciones


Arquidiócesis De México
UNAM

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Isaac del Toro celebra en París con el maillot blanco tras completar una actuación memorable en su primer Tour de Francia.

¡Histórico! Isaac del Toro termina tercero en el Tour de Francia 2026 y pone a México en el podio
Programa. Televisa y Endemol Shine apuestan por un elenco diverso para mantener a ‘La Casa de los Famosos México’ entre los programas más vistos del país.

¿Quién es tu favorito? Todo listo para una nueva batalla en ‘La Casa de los Famosos México’
La presidenta Sheinbaum anuncia cierre de proyecto

Sheinbaum cancela el proyecto hidroeléctrico La Parota en Guerrero
El siniestro más grave ocurrió a finales de 2025, cuando un descarrilamiento cobró la vida de 14 personas.

Marcan 21 accidentes al Tren Interoceánico
FGJET informó la aprehensión del director de la Academia Militarizada ‘Marina Doenitz’ en Ciudad Madero, Jorge Luis ‘N’ por probable participación en muerte de la adolescente de 13 años identificada como Dafne.

Detienen a director de Academia, Jorge ‘N’, y a encargada, Estrella ‘N’, por muerte de Dafne Zapata
La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acusó que las autoridades estatales obstaculizan las búsquedas.

Madres buscadoras hallan presunto crematorio clandestino en Ayutla, Jalisco
La UNAM suspendió temporalmente las inscripciones de nuevo ingreso a licenciatura mientras una comisión técnica revisa el proceso de admisión 2026

UNAM suspende inscripciones de nuevo ingreso a licenciatura tras revisión del examen de admisión 2026
La SEP señaló que la educación militar corresponde solo a las Fuerzas Armadas y rechazó que escuelas militarizadas impartan educación básica.

SEP desconoce escuelas militarizadas tras muerte de Dafne Zapata y rechaza su operación en educación básica