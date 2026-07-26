Arquidiócesis de México va en contra de la IA tras suspensión de exámenes de la UNAM

La UNAM suspendió el proceso de inscripciones después de que se detectaran irregularidades en los exámenes, al igual que la presunta presencia de inteligencia artificial. El hecho ha causado debate, tanto en medios especializados, como en las plataformas de redes sociales.

El 26 de julio, la Iglesia Católica de México aseveró su postura sobre el conflicto que ha transcurrido en los exámenes de ingreso de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por su parte, la Arquidiócesis mexicana no quiso omitir dicho evento para proporcionar su respectiva, dirigida principalmente hacia la mentalidad que hay detrás de cometer trampa en el examen de ingreso.

‘Lo ocurrido en el examen de la UNAM es un llamado a preguntarnos qué tipo de personas estamos formando, cuál es la medida que le damos a alguien para reconocer su valor y qué clase de sociedad queremos construir’ expresó la Iglesia Católica de México.

La suspensión en la realización de trámites e inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027/1 tendrá una vigencia hasta que una comisión técnica revise el desarrollo de la convocatoria de selección.

La Iglesia Católica de México reiteró su postura tras hacer referencia a las declaraciones del actual papa, León XIV, sobre el uso de la inteligencia artificial. Condenaron que en ciertas plataformas de redes sociales se enalteció el uso de la herramienta digital para ‘burlar’ los controles de seguridad de la UNAM.

‘La trampa de algunos jóvenes en el examen de la UNAM es un ejemplo de este fenómeno al que se refiere el papa. Una cultura que, poco a poco, corre el riesgo de sustituir la verdad por la conveniencia y la integridad por el rendimiento’ aseveró la Iglesia Católica desde su editorial semanal Desde la Fe.