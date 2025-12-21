Villarreal niega acaparamiento de agua tras reporte sobre concesiones

/ 21 diciembre 2025
    Villarreal niega acaparamiento de agua tras reporte sobre concesiones
    Reiteran que no existe acaparamiento de concesiones de agua por parte del gobernador. /FOTO: ESPECIAL

El mandatario tamaulipeco aseguró que los títulos de agua vinculados a su nombre corresponden a herencias familiares y procesos de regularización previstos en la ley

REYNOSA, TAMPS.- El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, rechazó concentrar concesiones de agua y aseguró que los títulos que aparecen asociados a su nombre en el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) no pertenecen jurídicamente al titular del Ejecutivo estatal.

A través de una carta firmada por el coordinador de Comunicación Social del gobierno de Tamaulipas, Francisco Cuéllar Cardona, se precisó que ninguna de las concesiones mencionadas en una nota titulada “Políticos acumulan concesiones de agua que equivalen a más de 2 mil albercas olímpicas al año” ha estado registrada legalmente a nombre del mandatario.

En el escrito, el gobierno estatal argumentó que las concesiones ubicadas en el estado de Guanajuato dejaron de formar parte del patrimonio familiar hace aproximadamente seis años, luego de que los terrenos —propiedad del padre del gobernador y posteriormente heredados a su madre— fueron vendidos.

Respecto a los títulos localizados en el municipio de Padilla, Tamaulipas, el equipo del gobernador señaló que éstos pertenecieron a su padre, quien falleció hace 15 años, y que actualmente se trata de un proceso de regularización sucesoria conforme a lo establecido en la ley.

De acuerdo con la revisión, el nombre de Américo Villarreal Anaya aparece en el Repda asociado a siete concesiones de agua para usos agrícolas y pecuarios, con un volumen total de 381 mil 951 metros cúbicos anuales.

Cinco de estas concesiones se localizan en Tamaulipas y dos en Guanajuato, con registros que datan de 1998 a 2025, información que fue retomada en el reportaje citado.

El gobierno de Tamaulipas sostuvo que los datos requieren contexto jurídico y administrativo, y reiteró que no existe acaparamiento de concesiones de agua por parte del gobernador. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

