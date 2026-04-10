Reportan caso de gusano barrenador en Monterrey; suman 6 casos para NL

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México
/ 10 abril 2026
    Reportan caso de gusano barrenador en Monterrey; suman 6 casos para NL
    Ante la propagación en la zona citrícola, ganaderos exigen un fondo de emergencia de 30 millones de pesos CUARTOOSCURO
Aracely Chantaka
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Senasica reporta el primer caso de gusano barrenador en la zona urbana de Monterrey, marcando el avance más peligroso de la plaga hacia la frontera norte

Un primer caso del gusano barrenador del ganado fue reportado este viernes por el Gobierno federal, en un canino ubicado en el municipio de Monterrey, que es actualmente el caso activo más al norte y el sexto acumulado desde la llegada de la plaga.

Con este nuevo contagio, indican datos del Senasica, Nuevo León acumula un total de seis casos de la larva desde septiembre pasado, y los tres últimos son considerados más graves por su presunto origen endémico; es decir, no asociados a la movilización de animales desde el sureste del país, epicentro de la plaga.

Debido a la creciente propagación del parásito a nivel estatal en las últimas tres semanas, así como a la pérdida del permiso de exportación a Estados Unidos en 2023, la entidad quedaría descartada por la nación vecina para una eventual reapertura de la frontera estadounidense a los bovinos mexicanos, de acuerdo con expertos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/gusano-barrenador-se-expande-a-21-estados-coahuila-permanece-libre-CB19810604

La infección del perro en la urbe regia quedó registrada en la más reciente actualización del informe de casos activos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con cifras al corte del 9 de abril.

Los otros casos de transmisión local en Nuevo León se reportaron el 25 de marzo y el 1 de abril, respectivamente: el primero en Mier y Noriega y el segundo en Aramberri. Ambos afectarán a caninos, a los que encontraron larvas maduras que estaban a punto de convertirse en pupas y luego en moscas con capacidad reproductiva.

Esos casos se sumaron a los tres contagios en bovinos registrados de septiembre a noviembre, que se vincularon al traslado de las reses desde el sureste y ocasionaron que el Senasica prohibiera al estado recibir ganado de esa región, lo que en febrero se desplomó el inventario de las engordas nuevoleonesas 24 por ciento anual, a 185 mil cabezas.

Según la Unión Ganadera Regional de Nuevo León, las moscas del gusano barrenador están particularmente atraídas a volar y reproducirse en la zona citrícola por su alta disponibilidad de azúcar, de modo que, el lunes, los ganaderos pidieron al Gobierno estatal un apoyo extraordinario de al menos 30 millones de pesos para combatirlas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/sheinbaum-preve-concluir-en-dos-meses-planta-de-moscas-esteriles-contra-gusano-barrenador-en-chiapas-AO19534620

SENASICA EN CIFRAS

Las casos de gusano barrenador se presentan en canes en Nuevo León. De acuerdo con el reporte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, México tiene activos 293 casos de gusano barrenador en canes y dos de ellos se registran en este estado, al corte del 9 de abril.

La dependencia federal informó de 293 casos activos del gusano barreandor en canes de los cuales Oaxaca ocupa el primer lugar con 42, le sigue Yucatán con 25, Puebla con 24, Quintana Roo con 20, Hidalgo presneta 12, Guerrero 9; San Luis Potosí 8, Quéretaro 7 y Michoacán.

Mientras que Campeche y Tabasco 4 cada uno de ellos y Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas, cada uno tiene dos.

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Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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