Arrastra Cámara de Diputados rezago de 89% en iniciativas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 19 abril 2026
    Arrastra Cámara de Diputados rezago de 89% en iniciativas
    Entre las iniciativas aprobadas, se ha dado prioridad a las que provienen del Ejecutivo federal. CUARTOSCURO

De más de 5 mil propuestas que se han presentado en 66 Legislatura, solamente se han aprobado 271

Los diputados federales de la 66 Legislatura cerrarán el segundo año de sesiones con un rezago de 88.93% en las iniciativas que se han presentado desde el inicio de la misma a la fecha.

De acuerdo con información oficial de la Cámara de Diputados, al 19 de abril de 2026 los congresistas han presentado un total de 5 mil 105 iniciativas de manera formal, de las cuales sólo se han aprobado 271, equivalente a 5% del total de la carga de trabajo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/operativo-en-juarez-libera-a-15-migrantes-retenidos-IB20129504

Asimismo, 42 iniciativas han quedado desechadas y otras 252 fueron retiradas, en tanto que 4 mil 540 siguen pendientes por dictaminar en comisiones para su posterior debate en el pleno, en caso de que sean aprobadas.

De los proyectos aprobados, la prioridad han sido los presidenciales, tanto del expresidente Andrés Manuel López Obrador como de la actual mandataria Claudia Sheinbaum Pardo.

Destaca la reforma al Poder Judicial, por la que se estableció la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, y se redujo el pleno de la Suprema Corte a nueve integrantes, entre otras cosas. También la eliminación de órganos autónomos como el Inai, la Cofece y el IFT, trasladando sus funciones a dependencias del Ejecutivo federal. Así como la reforma constitucional por la que se logró el traspaso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dando a la institución armada el control operativo y administrativo de la GN y otorgándole facultades de investigación de delitos.

También se encuentran reformas como la denominada supremacía constitucional, para blindar las modificaciones a la Constitución al establecer que éstas son inimpugnables mediante juicios de amparo, controversias o acciones de inconstitucionalidad.

Se aprobaron, además, las reformas presidencial para establecer los programas sociales como un derecho constitucional; en materia de vivienda, para permitir al Infonavit construir casas y crear programas de arrendamiento social; para establecer que la extorsión sea considerada como delito de alto impacto, con penas de hasta 42 años de prisión, y recientemente el aval del denominado plan B electoral, que —entre otras cosas— limita el presupuesto de los Congresos locales y ayuntamientos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Leyes

Organizaciones


Cámara de Diputados

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Entre abusos y sobrecostos, así opera el sistema de seguros médicos en México

Entre abusos y sobrecostos, así opera el sistema de seguros médicos en México
Especialistas ven avances en hábitos de consumo de bebidas no azucaradas, pero todavía lejos de la meta.

Saltillo: Toman refresco 9 de cada 10 todos los días; alertan riesgos en salud
Santos Laguna tuvo la oportunidad de empatar desde el punto penal, pero no logró concretar.

Santos cae ante Atlas en el TSM tras fallar penal clave en el Clausura 2026
LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 16: Robert Downey Jr. speaks during CinemaCon 2026 - Walt Disney Studios Invites you to its 2026 presentation highlighting its upcoming release schedule at The Dolby Colosseum at Caesars Palace during CinemaCon, the official convention of Cinema United, on April 16, 2026, in Las Vegas, Nevada. (Photo by David Becker/Getty Images for CinemaCon)

Entre sorpresas y anuncios: Echan toda la carne al asador en la CinemaCon 2026
Los programas del Bienestar en México mantienen en 2026 un esquema de pagos bimestrales con montos definidos para cada sector.

Pagos Bienestar 2026: estos son los montos actualizados de pensiones y becas
La Fiscalía General del Estado informó que el personal regresaba de un operativo relacionado con la localización de laboratorios clandestinos.

Muere titular de la AEI Chihuahua y dos instructores de EU tras operativo antidrogas
Navarro Arratia comentó que el vehículo oficial involucrado en el accidente era una camioneta del SIMV bajo resguardo de un trabajador.

En Torreón, separan a empleado del SIMV tras uso indebido de vehículo oficial
Galaxy Bol es un popular centro de entretenimiento familiar y boliche ubicado en Saltillo, Coahuila.

Invierten 2 millones de pesos en remodelación de Galaxy Bol en Saltillo