Operativo en Juárez libera a 15 migrantes retenidos

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/ 19 abril 2026
    Operativo en Juárez libera a 15 migrantes retenidos
    La SSPE informó que los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. ESPECIAL
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por El Universal

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La SSPE detuvo a cinco presuntos responsables, aseguró armas, cargadores y cartuchos, y turnó el caso a la FGR

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) liberaron a 15 personas migrantes que, de acuerdo con el reporte oficial, se encontraban retenidas en contra de su voluntad por una supuesta célula criminal integrada por cinco personas, en Ciudad Juárez.

La intervención se realizó en un domicilio de la colonia Chihuahua, en coordinación interinstitucional con personal del Ejército Mexicano, tras un reporte ciudadano a la línea de emergencias 911.

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Según la información oficial, en la llamada se alertó sobre personas armadas que, mediante el uso de la fuerza y violencia, ingresaban a un grupo al interior de un inmueble ubicado en la calle Rubén Posada Pompa.

Tras el aviso, personal de la Subsecretaría de Estado Mayor activó el protocolo de actuación ante casos de alto impacto y desplegó al Grupo Especial de Detectives y a la Fuerza Especial SWAT, que establecieron un perímetro para realizar la intervención.

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En el sitio, los agentes observaron a un hombre con un arma larga, quien fue detenido sin oponer resistencia. Posteriormente, al ingresar al domicilio, arrestaron a los demás integrantes de la célula, quienes mantenían al grupo de migrantes en una habitación.

Las cinco personas detenidas fueron identificadas como Miguel Ángel S. H., Adrián Alejandro V. M., José Luis R. G., José Ángel O. R. y María Cristina M. H., de acuerdo con el reporte de la corporación.

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Durante la revisión en el domicilio y el perímetro, los agentes aseguraron un arma tipo fusil, una escopeta, 10 cargadores y más de 290 cartuchos útiles. Con apoyo de la Dirección de Análisis Táctico y el uso de la Plataforma Centinela, localizaron y aseguraron un vehículo implicado, una Grand Cherokee negra con placas de Michoacán.

La SSPE informó que los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones. En tanto, el grupo de migrantes quedó bajo resguardo y fue canalizado a la autoridad correspondiente para la valoración de su situación migratoria; 13 dijeron ser de distintos estados de México y dos manifestaron ser originarios de Ecuador.

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