Arrestan a dos presuntos implicados en el caso de Carlos Manzo por grupo de WhatsApp

El domingo, 11 de enero, se reportó el arresto de otros dos implicados en el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, las autoridades arrestaron a Samuel N. y Josué Elogio N, por presunta vinculación en el asesinato de Manzo, el primero de noviembre del 2025.

Se reportó que ambos detenidos, presuntamente, fueron partícipes en la vigilancia de los movimientos del edil, mientras la operación en su contra se llevaba a cabo durante el evento público.

TE PUEDE INTERESAR: Implicado en el homicidio de Carlos Manzo es trasladado por ser presunto riesgo a la población

Las autoridades señalan que una de las pruebas de su implicación fue ser miembros de un grupo de WhatsApp en donde se planeó y coordinó el homicidio.