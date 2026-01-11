Arrestan a dos presuntos implicados en el caso de Carlos Manzo por grupo de WhatsApp

El primero de noviembre, Carlos Manzo, falleció tras un atentado contra su vida en un evento público del Día de Muertos

El domingo, 11 de enero, se reportó el arresto de otros dos implicados en el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, las autoridades arrestaron a Samuel N. y Josué Elogio N, por presunta vinculación en el asesinato de Manzo, el primero de noviembre del 2025.

Se reportó que ambos detenidos, presuntamente, fueron partícipes en la vigilancia de los movimientos del edil, mientras la operación en su contra se llevaba a cabo durante el evento público.

Las autoridades señalan que una de las pruebas de su implicación fue ser miembros de un grupo de WhatsApp en donde se planeó y coordinó el homicidio.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

