Arrestan a exalcalde tras su fuero constitucional en Veracruz

El primero de enero se informó que las autoridades ministeriales de Veracruz arrestaron a Carlos Ventura de la Paz, exalcalde de Atoyac, tras su fuero constitucional.

La Fiscalía General del Estado detalló que la orden de aprehensión fue cumplida tras vincular al funcionario público como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado.

Las autoridades no han comunicado sobre la identidad de la víctima, a la que, presuntamente, le fue cometida el agravio.

Se informó que el exedil será presentado ante el juez de control, con el objetivo de definir la situación jurídica en la próxima audiencia inicial, dentro del proceso penal 427/2025.