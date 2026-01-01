Arrestan a exalcalde tras su fuero constitucional en Veracruz

México
/ 1 enero 2026
    Arrestan a exalcalde tras su fuero constitucional en Veracruz
    Arrestan a exalcalde tras su fuero constitucional en Veracruz FOTO: VANGUARDIA

Aunque las autoridades no han dado detalles a la prensa, se detalló que el arresto se relaciona con una investigación de homicidio

El primero de enero se informó que las autoridades ministeriales de Veracruz arrestaron a Carlos Ventura de la Paz, exalcalde de Atoyac, tras su fuero constitucional.

La Fiscalía General del Estado detalló que la orden de aprehensión fue cumplida tras vincular al funcionario público como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado.

Las autoridades no han comunicado sobre la identidad de la víctima, a la que, presuntamente, le fue cometida el agravio.

Se informó que el exedil será presentado ante el juez de control, con el objetivo de definir la situación jurídica en la próxima audiencia inicial, dentro del proceso penal 427/2025.

Ventura de la Paz fue trasladado al Centro de Readaptación Social, conocido como ‘La Toma’, ubicado en el municipio de Amatlán de los Reyes.

Presuntamente, el incidente del porqué fue detenido ocurrió el 18 de abril del 2025; sin embargo, medios de información han destacado que también, supuestamente, se le vincula con eventos violentos del 27 de octubre, en la comunidad de Potrero Nuevo.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

