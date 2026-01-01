Arrestan a exalcalde tras su fuero constitucional en Veracruz
Aunque las autoridades no han dado detalles a la prensa, se detalló que el arresto se relaciona con una investigación de homicidio
El primero de enero se informó que las autoridades ministeriales de Veracruz arrestaron a Carlos Ventura de la Paz, exalcalde de Atoyac, tras su fuero constitucional.
La Fiscalía General del Estado detalló que la orden de aprehensión fue cumplida tras vincular al funcionario público como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado.
Las autoridades no han comunicado sobre la identidad de la víctima, a la que, presuntamente, le fue cometida el agravio.
Se informó que el exedil será presentado ante el juez de control, con el objetivo de definir la situación jurídica en la próxima audiencia inicial, dentro del proceso penal 427/2025.
Ventura de la Paz fue trasladado al Centro de Readaptación Social, conocido como ‘La Toma’, ubicado en el municipio de Amatlán de los Reyes.
Presuntamente, el incidente del porqué fue detenido ocurrió el 18 de abril del 2025; sin embargo, medios de información han destacado que también, supuestamente, se le vincula con eventos violentos del 27 de octubre, en la comunidad de Potrero Nuevo.