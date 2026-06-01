Operativo tras balacera en Los Cabos, BCS, deja detenidos

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    Operativo tras balacera en Los Cabos, BCS, deja detenidos
    Autoridades mantienen operativos en distintas zonas de Los Cabos como parte de las acciones para contener la confrontación entre grupos criminales. Sedena

La Mesa Estatal de Seguridad informó que desplegó personal en labores de inteligencia y seguimiento relacionadas con los hechos

LA PAZ, BCS.- Durante el despliegue de operativos en Los Cabos derivado de la balacera la madrugada del domingo, autoridades detuvieron a dos presuntos generadores de violencia, aseguraron armas de alto calibre, equipo táctico, y hasta un tigre.

La Mesa Estatal de Seguridad informó que se desplegó personal en aquel municipio, en labores de inteligencia y seguimiento relacionadas con los hechos en donde falleció un turista estadounidense que quedó en el fuego cruzado entre presuntos criminales armados y fuerzas federales, y donde resultaron siete personas heridas.

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En un primer operativo realizado en la colonia Oasis, en San José del Cabo, fue detenido un hombre originario de Mexicali, Baja California, y aseguraron dos armas largas calibre .223 y .50, equipo táctico y una camioneta Suburban.

Posteriormente, en otro inmueble de San José del Cabo, corporaciones localizaron 47 chalecos portaplacas, 62 placas balísticas, radios de comunicación, una contadora de billetes, un fusil calibre .223, cartuchos útiles, teléfonos celulares y droga.

DETIENEN A GENERADOR DE VIOLENCIA

En ese sitio también fue localizado un tigre, cuyo resguardo quedó bajo revisión de autoridades competentes, indicó la Mesa de Seguridad.

En la jornada de operativos del domingo, en la colonia Monterreal, fuerzas federales y estatales detuvieron a otra persona considerada generadora de violencia y aseguraron un arma larga, cargadores y artefactos con características de explosivos, que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

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Autoridades mantienen operativos en distintas zonas de Los Cabos como parte de las acciones para contener la confrontación entre grupos criminales que desde abril de 2025 impacta a Baja California Sur.

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