Arrestan a presunto líder de célula delictiva del CJNG en Quintana Roo

El 6 de diciembre se reportó el arresto de Emilio Alejandro ‘N’, en Quintana Roo, tras ser identificado como presunto jefe de célula delictiva, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo informó que el detenido, presuntamente lidera al grupo conocido como ‘Delta Operativo Jaguar’, y es lleva el alias de ‘El Danone’.

Se informó que la presencia de este grupo delictivo ha mantenido una plaza en los municipios de Tulum, Playa Del Carmen, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Benito Juárez e Isla Mujeres.

El comunicado redactó que Alejandro ‘N’ fue implicado en los crímenes de implicado en delitos contra la salud y portación de arma de fuego y explosivos.

Se informó que el arresto ocurrió después que las autoridades se percataran de una presunta transacción atrás de un vehículo, donde se intercambiaban bolsitas de plástico, con la cajuela abierta. Se estima, por el operativo del SSC, que el contenido de dichas bolsistas sean narcóticos.

Tras ser interceptados por las autoridades, uno de los involucrados se dio a la fuga, mientras que al detenido se le aseguraron 23 bolsitas de plástico transparente con fragmentos sólidos cristalinos similares al cristal y otras 19 bolsitas con polvo blanco con características similares a la cocaína.

La detención fue resultado de la coordinación entre elementos del grupo de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa Nacional.