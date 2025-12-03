CJNG busca expandirse en Ecatepec tras la caída de La Chokiza

Ante la desarticulación de La Chokiza, autoridades federales tienen fuertes indicios de que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) busca tomar el control de las actividades delictivas en Ecatepec, Estado de México, uno de los municipios más poblados del país y azotado por los grupos criminales.

Funcionarios detectaron que células afines a la organización criminal intentan incursionar en la localidad tras el debilitamiento de la estructura de mando y operativa de La Chokiza, convertida ahora en Los Manzano, que se resiste a dejar su dominio territorial construido bajo la fachada de organización social, de vínculos con políticos y de la mano de redes sociales.

La llegada del Capitán de Navío Édgar Antonio Machado Peña a la Secretaría de Seguridad Pública de Ecatepec en enero de 2025 derivó en la detención del fundador y líder de dicho grupo criminal, Alejandro Gilmare Mendoza Díaz, alias “El Choko”, así como de algunos operadores de segundo y tercer nivel, como los colombianos Zulma “N”, alias “La Güera”, y Carlos Andrés “N”.

Estos golpes provocaron la disolución de La Chokiza, que ahora usa el nombre de Los Manzano, un grupo de choque fundado por los hermanos Manuel y Hugo Manzano.

De acuerdo con reportes federales, David Mendoza Díaz asumió el control de lo que fue La Chokiza tras la captura de su hermano Alejandro Gilmare Mendoza, “El Choko”, quien se encuentra preso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, acusado de los delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro exprés.

Apoyado por Carlos y César Ariel López Rubio, Ismael Rufino Zamudio Castillo, alias “Mayel”, y Pablo Jasso Olivares, David Mendoza se encarga del cobro de cuota y demás actividades ilícitas que tenía a cargo Alejandro Gilmare Mendoza, en Ecatepec.

Ismael Rufino Zamudio Castillo es considerado el principal socio de “El Choko”, quien además contaba con un brazo político integrado por Guillermo Fragraso Báez, líder del Sindicato Nacional 25 de Marzo.

El documento también ubica a la exalcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, como compañera sentimental de “El Choko”, y a Juana Ivette Ledezma Martínez, agente del Ministerio Público en Tultitlán, actualmente detenida.

De acuerdo con los informes consultados por EL UNIVERSAL, la estructura interna de lo que antes fue La Chokiza está conformada por los grupos delictivos identificados como Agrupación Unida, Ochoa’s, Montanas, Unión Ecatepec, Manzanos, Barrio Unido, La Changuiza, Zona 2 y Latin Ring, dedicados a la extorsión, secuestro, vandalismo, narcomenudeo, robo de vehículos, despojo de inmuebles y préstamos gota a gota, entre otras actividades ilícitas.

Según los reportes, La Chokiza tiene el control en distintas colonias de Ecatepec y diversos municipios del Estado de México, donde se dedica al cobro de préstamos económicos en la modalidad gota a gota, despojo de propiedades, tráfico de drogas, extorsión a comerciantes irregulares, al transporte público de pasajeros y de carga.

Incluso la organización de eventos callejeros como los llamados bailes sonideros.

Se tiene conocimiento de que la mencionada organización criminal surgió entre 2019 y 2020, vinculada a una estructura delictiva de robo a transporte de carga en la autopista México-Querétaro entre los municipios de Jiquilpan y Tlalnepantla, cuando Alejandro Gilmare Mendoza, alias “El Choko”, se encontraba como meritorio (madrina) en la Fiscalía Especializada de Robo de Vehículo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), previo a su alta como Policía de Investigación.

Sin embargo, fue hasta 2023 que se concretó su nacimiento dentro de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON) como una organización de control del trasporte público de pasajeros de la zona sur de Ecatepec, siendo en 2024 cuando se constituyó como grupo de choque para contrarrestar los efectos de control del expresidente municipal Fernando Vilchis Contreras durante su administración, a través de la agrupación Los 300.

Desde entonces, se le ha vinculado con una variedad de actividades criminales, entre las que destacan extorsión a transportistas y comerciantes, secuestro, vandalismo, portación de armas de fuego, tráfico de drogas, robo de vehículos, homicidio y préstamos gota a gota con tasas de interés elevadas y métodos de cobro violentos.

Así como despojo de propiedades y la instalación de bares clandestinos y chelerías donde se vende droga.Alejandro Gilmare Mendoza Díaz, alias “El Choko”, fue detenido en 2022 por elementos de la policía capitalina por el delito de extorsión, pero posteriormente recuperó su libertad debido a una mala integración de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Es propietario de establecimientos clandestinos, chelerías, así como gaseras irregulares como principal fuente de financiamiento para la organización criminal.

En registro histórico se encuentra activo como elemento de la empresa de seguridad Servicios Terrestres de Seguridad Privada S.A. de C.V., adscrito a la Dirección General de Regulación, Supervisión, Empresas y Servicios de Seguridad Privada en Hermosillo, Sonora, empresa fachada para obtener las portaciones de arma de fuego para integrantes de La Chokiza.

De acuerdo con los reportes, en julio del presente año Mendoza Díaz asistió a dialogar con un líder del grupo delictivo Los 300, pero al no llegar a un acuerdo le balearon su camioneta blindada, la cual quedó asegurada por la Fiscalía Regional de Ecatepec.

En septiembre pasado, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Policía Metropolitana de Ecatepec detuvieron a siete personas, entre ellos integrantes de La Unión Tepito con vínculos con La Chokiza en Ecatepec, lo que para las autoridades federales significa una alianza entre ambos grupos criminales.

