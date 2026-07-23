Fiscalía de Morelos asegura oficinas del Ayuntamiento de Temoac tras asesinato del alcalde Valentín Lavín

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos informó que aseguró las oficinas del Ayuntamiento de Temoac como parte de las diligencias ministeriales derivadas del homicidio del alcalde Valentín Lavín Romero, ocurrido al mediodía del martes. De acuerdo con la dependencia, el aseguramiento forma parte de los actos de investigación encaminados a recabar indicios que contribuyan al esclarecimiento del asesinato del edil, quien pertenecía al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

DILIGENCIA CONTÓ CON APOYO DE LA MESA DE COORDINACIÓN ESTATAL La Fiscalía detalló que el Ministerio Público implementó las acciones jurídicas correspondientes para asegurar las instalaciones del gobierno municipal. La diligencia fue realizada por personal de la Fiscalía Regional Oriente con el respaldo de las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Temoac. Según la institución, el objetivo de esta medida es obtener nuevos elementos que permitan avanzar en la investigación del homicidio y fortalecer las distintas líneas de indagatoria. A través de un comunicado difundido este miércoles, la dependencia señaló que continuará con las investigaciones hasta identificar y detener a los responsables de los hechos. “Esta acción desarrollada por la Fiscalía Regional Oriente tiene como finalidad recabar más indicios que lleven al esclarecimiento del homicidio”, indicó la institución. Asimismo, reiteró su compromiso de agotar todas las líneas de investigación relacionadas con el caso.

REFUERZAN SEGURIDAD EN LA REGIÓN ORIENTE DE MORELOS Tras el asesinato del presidente municipal, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad informó que permanece en sesión permanente con el propósito de reforzar las acciones de seguridad, mantener la coordinación entre instituciones y preservar la gobernabilidad en el municipio. Por su parte, el secretario de Gobierno de Morelos, Edgar Maldonado, señaló que las autoridades mantienen un seguimiento constante de la situación desde la 24/a Zona Militar. Agregó que también fueron reforzadas las labores operativas en la región oriente del estado como parte de las acciones implementadas tras el homicidio del alcalde. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Morelos no ha informado sobre personas detenidas por estos hechos y sostuvo que las investigaciones continúan abiertas.