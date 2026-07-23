Fiscalía de Morelos asegura oficinas del Ayuntamiento de Temoac tras asesinato del alcalde Valentín Lavín

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Fiscalía de Morelos asegura oficinas del Ayuntamiento de Temoac tras asesinato del alcalde Valentín Lavín
    La Fiscalía de Morelos aseguró las oficinas del Ayuntamiento de Temoac como parte de las investigaciones por el asesinato del alcalde Valentín Lavín Romero. Redes sociales

La Fiscalía de Morelos aseguró el Ayuntamiento de Temoac para recabar indicios por el homicidio del alcalde Valentín Lavín Romero

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos informó que aseguró las oficinas del Ayuntamiento de Temoac como parte de las diligencias ministeriales derivadas del homicidio del alcalde Valentín Lavín Romero, ocurrido al mediodía del martes.

De acuerdo con la dependencia, el aseguramiento forma parte de los actos de investigación encaminados a recabar indicios que contribuyan al esclarecimiento del asesinato del edil, quien pertenecía al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ejecutan-a-alcalde-dentro-de-palacio-municipal-en-morelos-PH22349273

DILIGENCIA CONTÓ CON APOYO DE LA MESA DE COORDINACIÓN ESTATAL

La Fiscalía detalló que el Ministerio Público implementó las acciones jurídicas correspondientes para asegurar las instalaciones del gobierno municipal.

La diligencia fue realizada por personal de la Fiscalía Regional Oriente con el respaldo de las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Temoac.

Según la institución, el objetivo de esta medida es obtener nuevos elementos que permitan avanzar en la investigación del homicidio y fortalecer las distintas líneas de indagatoria.

A través de un comunicado difundido este miércoles, la dependencia señaló que continuará con las investigaciones hasta identificar y detener a los responsables de los hechos.

“Esta acción desarrollada por la Fiscalía Regional Oriente tiene como finalidad recabar más indicios que lleven al esclarecimiento del homicidio”, indicó la institución.

Asimismo, reiteró su compromiso de agotar todas las líneas de investigación relacionadas con el caso.

REFUERZAN SEGURIDAD EN LA REGIÓN ORIENTE DE MORELOS

Tras el asesinato del presidente municipal, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad informó que permanece en sesión permanente con el propósito de reforzar las acciones de seguridad, mantener la coordinación entre instituciones y preservar la gobernabilidad en el municipio.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Morelos, Edgar Maldonado, señaló que las autoridades mantienen un seguimiento constante de la situación desde la 24/a Zona Militar.

Agregó que también fueron reforzadas las labores operativas en la región oriente del estado como parte de las acciones implementadas tras el homicidio del alcalde.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Morelos no ha informado sobre personas detenidas por estos hechos y sostuvo que las investigaciones continúan abiertas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Asesinatos
Funcionarios públicos
Investigaciones

Localizaciones


Morelos

Organizaciones


PVEM

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Cada quien lo suyo

Cada quien lo suyo
Las conquistas históricas de la incansable lucha social están en peligro.

NosotrAs: Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá
Un juez vinculó a proceso a Ernesto Ruffo Appel y otros siete imputados por presuntos delitos relacionados con una red de contrabando de hidrocarburos.

Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo Appel por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos
La Fiscalía de Tamaulipas detuvo a Danna Yanina, de 18 años, primera persona imputada por el homicidio de Dafne Zapata durante un campamento.

Detienen a Danna Yanina por feminicidio de Dafne Zapata; es la primera arrestada por el caso
Durante décadas, la carne de puerco ha cargado con una reputación dividida entre creencias populares y evidencia científica.

¿Comer o no comer carne de puerco?... mitos y realidades sobre esta deliciosa proteína
Ante este panorama, el IMSS explicó cuál es la manera adecuada de lavar y desinfectar frutas y verduras, además de recordar la importancia del uso de agua y jabón para prevenir infecciones.

IMSS revela la forma correcta de lavar frutas y verduras para evitar enfermedades; este es el jabón que debes usar
El pasado martes 21 de julio se reportó el fallecimiento de la creadora de contenido Adriana García, en Culiacán, Sinaloa.

Muere la influencer Adriana García; se habría sometido a cirugía estética en Culiacán
La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 sigue generando reacciones. Una petición en internet para repetir el partido, críticas al arbitraje y la difusión de teorías conspirativas mantienen vivo el debate.

¿Es neta?... En Argentina piden repetir la final ante España; denuncian presuntas irregularidades arbitrales y teorías de conspiración