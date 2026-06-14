Arriban 300 nuevos elementos del Ejército a Culiacán, reforzarán seguridad

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México
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    Arriban 300 nuevos elementos del Ejército a Culiacán, reforzarán seguridad
    Con este nuevo contingente se van a fortalecer los operativos de vigilancia en los sectores más conflictivos de Culiacán. Sedena

El nuevo contingente recorrió, a su llegada a la ciudad de Culiacán, varios sectores urbanos para visibilizar su presencia

CULIACÁN, Sin.- Un nuevo grupo de trescientos elementos del Ejército arribó a la capital del estado, con los que suman 800 efectivos que han sido asignados para reforzar las medidas de seguridad en los últimos siete días, ante los recientes actos de violencia, en los que militares han sido blanco de ataques.

El nuevo contingente de personal del Ejército recorrió, a su llegada a la ciudad de Culiacán, varios sectores urbanos para visibilizar su presencia, antes de llegar a la Novena Zona Militar, donde son alojados.

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Con este nuevo contingente de trescientos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se van a fortalecer los operativos de vigilancia en los sectores más conflictivos de la capital del estado, sobre todo en La Conquista, en donde en forma reciente personal militar fue atacado a balazos por civiles armados, luego de que se registrara un homicidio.

CAE PRESUNTO EXTORSIONADOR

Luis Antonio “N”, de 36 años de edad, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión, actividad que se presume inició en el mes de octubre del 2025.

Según las investigaciones una de sus víctimas, cuya identidad es confidencial, desde esa fecha comenzó a recibir llamadas telefónicas y mensajes intimidatorios mediante los cuales le exigía diversas cantidades de dinero bajo amenaza.

Dado que las exigencias de dinero fueron más constantes y de mayor cantidad, dado a las amenazas que recibía, por lo que se le realizaba transferencias bancarias o depósitos en establecimientos, esta presentó la denuncia respectiva por extorsión.

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Los elementos de la Unidad Especializada Antisecuestros tras investigaciones y trabajos de inteligencia lograron recopilar datos y evidencias del probable responsable de las extorsiones, por lo que gestionaron una orden de captura que les obsequió un juez de Control y Enjuiciamiento.

Una vez que se ejecutó la orden de aprehensión a Luis Antonio “N”, de 36 años de edad, fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal de la Región Norte del Estado, para que se determine su situación jurídica.

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