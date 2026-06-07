Ola de violencia en Culiacán deja seis ejecuciones

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Ola de violencia en Culiacán deja seis ejecuciones
    Frente a una cancha deportiva de la colonia Ferrocarrilera, fue descubierto el cuerpo de una persona de apariencia joven, con impactos de bala. Cuartoscuro

Los asesinatos iniciaron la madrugada del sábado pasado con la localización del cuerpo al sur de la ciudad

CULIACÁN, SIN.- En el medio urbano y rural de la capital sinaloense se vuelve a recrudecer la violencia con seis nuevas ejecuciones de personas del sexo masculino, entre las víctimas se encuentra un hombre que fue decapitado y otro, su cuerpo con huellas de tortura, atado de pies y manos, cubierto con una cobija fue encontrado con un cerdito atado en su cuello.

Los asesinatos, iniciaron la madrugada del sábado pasado, con la localización del cuerpo sin cabeza, de una persona identificada como Jesús Ramón “N”, de 23 años de edad, vecino del poblado El Diez, a la salida sur de Culiacán.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/balean-a-aspirante-a-presidencia-de-comisariado-ejidal-en-edomex-HA21213589

Sus familiares reportaron que horas antes de encontrarlo decapitado, con la cabeza a unos metros, a un costado de la carretera Culiacán-Eldorado, en el mismo poblado, personas armadas lo habían levantado con lujo de violencia.

ASESINATO EN COLONIA FERROCARRILERA

Poco después, frente a una cancha deportiva de la colonia Ferrocarrilera, fue descubierto el cuerpo de una persona de apariencia joven, con huellas de tortura, impactos de bala y, el cual fue tapado con una cobija y le ataron al cuello, un pequeño cerdo, sin que se conozca si el animal estaba aún vivo.

De acuerdo con las primeras indagaciones sobre este homicidio doloso, se conoció que la víctima era el joven Cristian de Jesús “N”, sin que se conozcan más antecedentes de él.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-en-guerrero-a-activista-e-investigador-de-scjn-MA21213438

Un motociclista que circulaba por la avenida Álvaro Obregón, en la zona de la colonia los Mezcales fue atacado por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte, la víctima fue identificada por familiares como Fabián “N”.

Los clientes de un expendio de gasolina y de una tienda de auto servicio que escucharon las repetidas detonaciones de armas automáticas reportaron el hecho, sin embargo, los elementos del ejército y policías no lograron detener a los agresores.

ASESINADOS EN SUS DOMICILIOS

En la cochera de su propio domicilio que se encuentra en la calle San Francisco, de la colonia Urgidillas del Roble, fue asesinado de varios disparos el joven repartidor de alimentos de nombre Vicent Obed “N”, de 19 años de edad.

Un hombre mayor de cincuenta años, cuya identidad no se dio a conocer fue privado de la vida de varios disparos en el patio de su casa, en el callejón Libra, de la colonia la Lima, muy cerca de Ciudad Universitaria, sin que los responsables del ataque fueran detenidos por las fuerzas federales y estatales que llegaron al lugar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/proponen-prohibir-matrimonio-infantil-por-usos-y-costumbres-CA21213133

En el estacionamiento de una plaza comercial, del fraccionamiento de Valle Alto, el conductor de un vehículo compacto de nombre, Jesús David “N”, de 19 años de edad, fue asesinado de varios disparos en tanto dos personas más resultaron heridos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Narcoviolencia
Violencia
homicidios

Localizaciones


Culiacán
Sinaloa

Organizaciones


FGE

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
La cantidad de manifestantes que regresó a Oaxaca incluso obligó a aplazar una de sus asambleas estatales hasta el lunes.

Reduce la CNTE su presencia en CDMX, pero regresará reforzada
La forma violenta en la que integrantes de la CNTE se manifestaron en la Ciudad de México provocó la crítica casi unánime en redes sociales.

Abren debate en redes por evento de Sheinbaum y movilizaciones de la CNTE
Un nuevo documental sostiene que el conductor mantenía una deuda millonaria con el crimen organizado y señala por primera vez a un presunto autor intelectual del crimen ocurrido en 1999.

¿Quién mató a Paco Stanley y qué cantidad debía al crimen organizado?
Personal de dependencias como el Metro, la Comisión de Derechos Humanos local, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, del C5, así como diputados y usuarios de las Utopías y Casas de Cultura, también se movilizaron para el evento.

Clara Brugada impone récord Guinness en CDMX... ¡con acarreo!
El mandatario presume que su figura es adorada de manera global.

VIDEO: Trump publica polémico video con IA donde come tacos con Sheinbaum y baila en México
El exdirector interino de la DEA mencionó a Omar García Harfuch al pedir acciones contra funcionarios señalados por autoridades estadounidenses.

Exdirector de la DEA llama a Omar García Harfuch a detener y extraditar a funcionarios acusados por EU

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, deposita una corona de flores en el cementerio estadounidense para conmemorar el 82.º aniversario del desembarco de Normandía, en Colleville-sur-Mer, Normandía, Francia.

Advierte Pete Hegseth sobre una ‘invasión” de migrantes portadores de ‘ideologías peligrosas’ en Europa
El papa León XIV llega a CEDIA 24 Horas, un centro integral de apoyo a personas sin hogar, en Madrid, España, en el primer día de su visita apostólica de siete días a la península ibérica y las Islas Canarias.

Por la mañana amén, por la tarde ron, ¿es posible rezar con el papa y bailar con Bad Bunny?