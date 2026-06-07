Ola de violencia en Culiacán deja seis ejecuciones

CULIACÁN, SIN.- En el medio urbano y rural de la capital sinaloense se vuelve a recrudecer la violencia con seis nuevas ejecuciones de personas del sexo masculino, entre las víctimas se encuentra un hombre que fue decapitado y otro, su cuerpo con huellas de tortura, atado de pies y manos, cubierto con una cobija fue encontrado con un cerdito atado en su cuello. Los asesinatos, iniciaron la madrugada del sábado pasado, con la localización del cuerpo sin cabeza, de una persona identificada como Jesús Ramón “N”, de 23 años de edad, vecino del poblado El Diez, a la salida sur de Culiacán.

Sus familiares reportaron que horas antes de encontrarlo decapitado, con la cabeza a unos metros, a un costado de la carretera Culiacán-Eldorado, en el mismo poblado, personas armadas lo habían levantado con lujo de violencia. ASESINATO EN COLONIA FERROCARRILERA Poco después, frente a una cancha deportiva de la colonia Ferrocarrilera, fue descubierto el cuerpo de una persona de apariencia joven, con huellas de tortura, impactos de bala y, el cual fue tapado con una cobija y le ataron al cuello, un pequeño cerdo, sin que se conozca si el animal estaba aún vivo. De acuerdo con las primeras indagaciones sobre este homicidio doloso, se conoció que la víctima era el joven Cristian de Jesús “N”, sin que se conozcan más antecedentes de él.

Un motociclista que circulaba por la avenida Álvaro Obregón, en la zona de la colonia los Mezcales fue atacado por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte, la víctima fue identificada por familiares como Fabián “N”. Los clientes de un expendio de gasolina y de una tienda de auto servicio que escucharon las repetidas detonaciones de armas automáticas reportaron el hecho, sin embargo, los elementos del ejército y policías no lograron detener a los agresores. ASESINADOS EN SUS DOMICILIOS En la cochera de su propio domicilio que se encuentra en la calle San Francisco, de la colonia Urgidillas del Roble, fue asesinado de varios disparos el joven repartidor de alimentos de nombre Vicent Obed “N”, de 19 años de edad. Un hombre mayor de cincuenta años, cuya identidad no se dio a conocer fue privado de la vida de varios disparos en el patio de su casa, en el callejón Libra, de la colonia la Lima, muy cerca de Ciudad Universitaria, sin que los responsables del ataque fueran detenidos por las fuerzas federales y estatales que llegaron al lugar.

En el estacionamiento de una plaza comercial, del fraccionamiento de Valle Alto, el conductor de un vehículo compacto de nombre, Jesús David “N”, de 19 años de edad, fue asesinado de varios disparos en tanto dos personas más resultaron heridos.

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