Ocupación hotelera por el Mundial en CDMX está en 65%

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    Ocupación hotelera por el Mundial en CDMX está en 65%
    La organización subrayó que estas cifras “todavía no corresponden al escenario extraordinario que se había anunciado”. Cuartoscuro

La Coparmex informó que este porcentaje está por debajo de las expectativas que se tenían, de entre el 80 y 100%

CDMX.- La ocupación hotelera para el partido inaugural del Mundial de Futbol se ubicó alrededor del 65%, por debajo de las expectativas que se tenían de entre el 80 y 100%, indicó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México.

En un comunicado, la organización subrayó que estas cifras “todavía no corresponden al escenario extraordinario que se había anunciado”.

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Aunado a ello, acusó que todavía no hay información oficial consolidada sobre cuántos turistas internacionales han llegado por la justa mundialista ni cuál ha sido su gasto promedio.

“Las estimaciones originales de 5.5 millones de visitantes adicionales y más de 60 mil millones de pesos de derrama continúan siendo metas, no resultados comprobados”, reiteró.

QUEDAN FUERA PEQUEÑOS COMERCIOS

La confederación consideró preocupante que la derrama económica se concentre en grandes cadenas, zonas hoteleras y corredores turísticos, dejando de lado a los pequeños comercios, quienes han sufrido bloqueos o disminución de clientes.

En ese sentido, dijo que las afectaciones alrededor del Centro Histórico y de las zonas intervenidas muestran que un evento de esta magnitud también puede generar pérdidas cuando no existe una estrategia suficiente de compensación y continuidad comercial.

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Agregó que el éxito de la justa mundialista no se puede medir sólo con estadios y plazas llenas; también se requieren datos como el número real de visitantes internacionales, el incremento efectivo de la ocupación hotelera, más ventas para pequeños negocios, empleos formales, movilidad para residentes y visitantes, así como seguridad y beneficios económicos para todas las alcaldías.

MUNDIAL, UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO

La Coparmex CDMX aseguró que está en disposición de colaborar con las autoridades a partir del diálogo, la planeación y el respeto a las empresas.

“Las medidas como el home office, los cierres o las modificaciones de horarios pueden ser útiles en momentos específicos, pero no deben convertirse en la solución permanente a deficiencias estructurales de movilidad y servicios públicos”, refirió.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dara-cnte-paso-libre-en-casetas-de-acceso-a-cdmx-HI21381633

Por lo tanto, reiteró que el evento deportivo debe ser una oportunidad de crecimiento y no sólo un “escaparate internacional”, ya que en la celebración no se deben ocultar los problemas de la capital ni trasladar sus costos a los habitantes y empresas.

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