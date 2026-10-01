Madre de familia sería responsable del multihomicidio en Montemorelos, señala Fiscalía de Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León arrojaron de manera preliminar que la madre de familia del multihomicidio registrado en Montemorelos había sido la responsable de los sucesos. De acuerdo con la coincidencia del calibre del arma utilizada, la reconstrucción de la escena y el cateo ejecutado en el domicilio que habitaban, Cintia Abigail Tamez Rivera habría matado a su pareja sentimental, sus tres hijos para posteriormente privarse de la existencia..

Los hechos se dieron a conocer ayer cuando fueron descubiertos el cadáver de la mujer y su hijo de dos años, Gustavo, al interior de un Jeep en calles del Fraccionamiento Los Fresnos, en el mencionado ayuntamiento al sur del estado “Se realiza primeramente la privación de la vida de la pareja y los dos menores y posteriormente sale y víctima al menor y posteriormente se priva de la vida”, explicó el Fiscal General, Javier Flores Saldivar. Compartió que la pareja habría tenido una discusión, al parecer durante la madrugada, después de haber estado conviviendo y consumiendo bebidas alcohólicas.

En el cateo al inmueble se encontraron latas de cerveza y una botella de whisky, pero no se localizaron drogas. “Al parecer hubo un malentendido, un enojo entre la pareja”, confirmó. La mujer primero privó de la vida a su pareja sentimental identificado como Leodegario Moya y sus hijos Christian, de 12 años y Bruno, de 11 años. Luego salió del domicilio para abordar su Jeep y le disparó a su hijo menor de dos años, Gustavo, para después privarse de la existencia.

El Fiscal dijo que coinciden los casquillos encontrados en la camioneta con los hallados en la casa de la familia. La pistola que habría utilizado es un calibre 38 automática.