Madre de familia sería responsable del multihomicidio en Montemorelos, señala Fiscalía de Nuevo León

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    Madre de familia sería responsable del multihomicidio en Montemorelos, señala Fiscalía de Nuevo León
    Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León arrojaron de manera preliminar que la madre de familia había sido la responsable de los sucesos del multihomicidio. ARCHIVO VANGUARDIA

La mujer habría privado de la vida a su pareja y a sus hijos antes de privarse de la existencia

Monterrey, Nuevo León.- Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León arrojaron de manera preliminar que la madre de familia del multihomicidio registrado en Montemorelos había sido la responsable de los sucesos.

De acuerdo con la coincidencia del calibre del arma utilizada, la reconstrucción de la escena y el cateo ejecutado en el domicilio que habitaban, Cintia Abigail Tamez Rivera habría matado a su pareja sentimental, sus tres hijos para posteriormente privarse de la existencia..

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-a-madre-a-sus-tres-hijos-y-a-su-pareja-en-montemorelos-nl-GL23825542

Los hechos se dieron a conocer ayer cuando fueron descubiertos el cadáver de la mujer y su hijo de dos años, Gustavo, al interior de un Jeep en calles del Fraccionamiento Los Fresnos, en el mencionado ayuntamiento al sur del estado

“Se realiza primeramente la privación de la vida de la pareja y los dos menores y posteriormente sale y víctima al menor y posteriormente se priva de la vida”, explicó el Fiscal General, Javier Flores Saldivar.

Compartió que la pareja habría tenido una discusión, al parecer durante la madrugada, después de haber estado conviviendo y consumiendo bebidas alcohólicas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/investigan-caso-de-menor-intoxicada-con-cristal-en-secundaria-en-nuevo-leon-DP23797488

En el cateo al inmueble se encontraron latas de cerveza y una botella de whisky, pero no se localizaron drogas.

“Al parecer hubo un malentendido, un enojo entre la pareja”, confirmó.

La mujer primero privó de la vida a su pareja sentimental identificado como Leodegario Moya y sus hijos Christian, de 12 años y Bruno, de 11 años.

Luego salió del domicilio para abordar su Jeep y le disparó a su hijo menor de dos años, Gustavo, para después privarse de la existencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/nl-menor-tomo-cristal-que-llevo-a-su-secundaria-de-su-casa-senalada-como-punto-de-venta-GL23821025

El Fiscal dijo que coinciden los casquillos encontrados en la camioneta con los hallados en la casa de la familia.

La pistola que habría utilizado es un calibre 38 automática.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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