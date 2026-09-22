Denuncian agresión militar contra periodista Manuel Esparza en Agua Prieta, Sonora

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Denuncian agresión militar contra periodista Manuel Esparza en Agua Prieta, Sonora
    Elemento del Ejército Nacional de México amenaza de muerte a periodista de Aguaprieta, Sonora. X

La Asociación de Periodistas reporta que elementos del Ejército golpearon y amenazaron de muerte al comunicador mientras grababa.

Integrantes del Ejército Mexicano agredieron físicamente e intimidaron con armas de fuego al periodista Manuel Esparza Lerma en el municipio de Agua Prieta, Sonora. El comunicador realizaba la cobertura informativa de un operativo militar cuando ocurrieron los hechos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ataque-armado-en-la-lecheria-texcoco-deja-dos-muertos-y-dos-heridos-en-acolman-edomex-MB23663719

La Asociación Regional de Periodistas de Agua Prieta denunció que los elementos del ejército lo insultaron, empujaron y golpearon al director del Diario Digital Aguapretense. Durante el incidente, uno de los soldados le apuntó directamente con un rifle de alto poder y lo amenazó de muerte para evitar que continuara grabando.

$!Denuncia por amenazas de muertes por parte del gremio periodístico en Aguaprieta, Sonora.
Denuncia por amenazas de muertes por parte del gremio periodístico en Aguaprieta, Sonora. X

FUE UNA INTIMIDACIÓN GENERALIZADA CONTRA LOS MEDIOS

Otros reporteros que llegaron al lugar del operativo también sufrieron agresiones por parte del personal militar. La organización periodística señaló que los efectivos insultaron con armas y verbalmente a los comunicadores que intentaban documentar las acciones en la zona.

El gremio periodístico local calificó el acto como un ataque directo a la libertad de prensa. Representantes de los medios enfatizaron que la cobertura de operativos de seguridad no debe poner en riesgo la vida ni la integridad de los trabajadores de la información.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/senado-aprueba-reforma-para-garantizar-acceso-a-alimentos-a-grupos-vulnerables-EB23665133

SE EXIGEN INVESTIGACIONES ASÍ COMO RESPUESTAS URGENTEMENTE

La Asociación Regional de Periodistas de Agua Prieta solicitó la intervención inmediata de las autoridades federales para esclarecer el caso. La exigencia formal fue dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Gobierno de México y la Fiscalía General de la República (FGR).

Hasta el momento, ninguna de las dependencias señaladas ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido. Periodistas de la región solicitaron que se apliquen medidas cautelares para garantizar la protección y el ejercicio libre del periodismo en la entidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Amenazas De Muerte
Periodistas
operativos

Localizaciones


Sonora

Organizaciones


FGR
SEGOB
Ejército Mexicano

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
true

FGR, una fábrica de mentiras

true

PAN Coahuila: El arte de quebrar la sucursal
Una nueva temporada del año comenzará este 22 de septiembre, se trata del equinoccio de otoño del 2026

¡Saca el suéter! HOY inicia el otoño 2026 en Monterrey, Saltillo y México: ¿A qué hora empieza?
La cifra de $4,791 pesos que circula entre adultos mayores está relacionada con el aguinaldo de trabajadores que consiguieron un empleo formal.

INAPAM: El pago de $4,791 para adultos mayores; quiénes tienen derecho a recibirlo
Algunos trabajadores pueden acceder a beneficios que modifican el saldo de sus créditos Infonavit.

¿Tu deuda con Infonavit desapareció? Así puedes saber si tu crédito fue liquidado
Carrera. Los seguidores del cantante en tres países tendrán que esperar hasta 2027 para reencontrarse con él en vivo.

¡A cuidar la voz! Carlos Rivera pausa sus conciertos por lesión en las cuerdas vocales
Futuro. La cantante también renovó su imagen digital, un movimiento que alimentó las especulaciones sobre el rumbo de su próxima etapa musical.

¡Taylor Swift sorprende! La cantante anuncia ‘Patient Zero’ y prepara una nueva era
Valor. Joy Huerta enfrentó las preguntas de la prensa y reconoció que todavía procesa la inesperada decisión de su hermano.

¡A corazón abierto! Joy Huerta confirma que ‘Jesse & Joy’ continuará pese a la salida de su hermano