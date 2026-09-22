Denuncian agresión militar contra periodista Manuel Esparza en Agua Prieta, Sonora

Integrantes del Ejército Mexicano agredieron físicamente e intimidaron con armas de fuego al periodista Manuel Esparza Lerma en el municipio de Agua Prieta, Sonora. El comunicador realizaba la cobertura informativa de un operativo militar cuando ocurrieron los hechos.

La Asociación Regional de Periodistas de Agua Prieta denunció que los elementos del ejército lo insultaron, empujaron y golpearon al director del Diario Digital Aguapretense. Durante el incidente, uno de los soldados le apuntó directamente con un rifle de alto poder y lo amenazó de muerte para evitar que continuara grabando.

FUE UNA INTIMIDACIÓN GENERALIZADA CONTRA LOS MEDIOS Otros reporteros que llegaron al lugar del operativo también sufrieron agresiones por parte del personal militar. La organización periodística señaló que los efectivos insultaron con armas y verbalmente a los comunicadores que intentaban documentar las acciones en la zona. El gremio periodístico local calificó el acto como un ataque directo a la libertad de prensa. Representantes de los medios enfatizaron que la cobertura de operativos de seguridad no debe poner en riesgo la vida ni la integridad de los trabajadores de la información.

SE EXIGEN INVESTIGACIONES ASÍ COMO RESPUESTAS URGENTEMENTE La Asociación Regional de Periodistas de Agua Prieta solicitó la intervención inmediata de las autoridades federales para esclarecer el caso. La exigencia formal fue dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Gobierno de México y la Fiscalía General de la República (FGR). Hasta el momento, ninguna de las dependencias señaladas ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido. Periodistas de la región solicitaron que se apliquen medidas cautelares para garantizar la protección y el ejercicio libre del periodismo en la entidad.