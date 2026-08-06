Luis Alberto Paredes, periodista de Veracruz, denuncia amenazas de muerte; ARTICLE 19 exige protección

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    Luis Alberto Paredes, periodista de Veracruz, denuncia amenazas de muerte; ARTICLE 19 exige protección
    ARTICLE 19 documentó las amenazas contra Luis Alberto Paredes, director de La Ovejita Noticias, y solicitó protección para el periodista en Veracruz. Archivo

Luis Alberto Paredes denunció amenazas y una campaña de desprestigio; ARTICLE 19 pidió medidas de protección para el periodista.

El periodista Luis Alberto Paredes García, director del medio La Ovejita Noticias, denunció haber sido víctima de amenazas de muerte y de una campaña de desprestigio que, de acuerdo con su testimonio, está relacionada con la cobertura crítica que realiza sobre la administración municipal de Paso de Ovejas, Veracruz.

La organización ARTICLE 19 México y Centroamérica documentó el caso y solicitó a las autoridades la implementación de medidas de protección efectivas para garantizar la seguridad del comunicador.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/congreso-de-veracruz-aprueba-desafuero-del-alcalde-de-ixhuatlan-por-caso-de-la-periodista-roxana-guzman-DA22662809

ARTICLE 19 DOCUMENTA EL CASO DE LUIS ALBERTO PAREDES GARCÍA

De acuerdo con ARTICLE 19, el periodista señaló que el pasado 6 de julio fue confrontado por el presidente municipal de Paso de Ovejas, Uriel Peralta Barrios, quien presuntamente le pidió dejar de publicar información relacionada con su administración.

Según el testimonio recabado por la organización, durante ese encuentro el alcalde habría expresado que el cuerpo del periodista “cabía en una bolsa”. Asimismo, integrantes de su equipo presuntamente habrían realizado advertencias similares.

LUIS ALBERTO PAREDES GARCÍA DENUNCIA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO EN REDES SOCIALES

Posteriormente, tras la publicación de una nota en la que se informó sobre el descontento de habitantes del municipio por la falta de atención de la administración local, Paredes García comenzó a recibir diversos mensajes a través de Facebook.

De acuerdo con la documentación de ARTICLE 19, en la red social se desarrolló una campaña de estigmatización y criminalización de su labor periodística, en la que fue señalado como “extorsionador”.

Entre las publicaciones difundidas se encuentra una imagen del logotipo de La Ovejita Noticias intervenida con una cinta amarilla y la leyenda “extorsionador”. El contenido, publicado desde un perfil no identificado, acusaba al periodista de solicitar dinero a cambio de no publicar información y contenía expresiones denigrantes en su contra.

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MEDIO DIO AVISO A LA CEAPP

Ante estos hechos, La Ovejita Noticias informó mediante sus redes sociales que notificó a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) para solicitar su intervención frente a los perfiles falsos y la campaña de desprestigio.

El medio también indicó que, a través de la propia CEAPP, la Fiscalía General del Estado de Veracruz iniciará una investigación sobre los hechos denunciados.

PERIODISTA YA HABÍA DENUNCIADO AMENAZAS EN 2025

Según la información documentada por ARTICLE 19, este no es el primer episodio de riesgo que enfrenta Luis Alberto Paredes García.

La organización señaló que durante 2025 el periodista ya había sido objeto de amenazas directas de muerte que comprometieron su integridad física y afectaron su salud psicoemocional. No obstante, indicó que hasta el momento las autoridades estatales y municipales no han implementado medidas efectivas para reducir el nivel de riesgo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/seis-periodistas-fueron-asesinados-en-mexico-en-lo-que-va-del-2026-AG22356273

VERACRUZ REGISTRA ALTOS NIVELES DE AGRESIONES CONTRA PERIODISTAS

ARTICLE 19 recordó que, de acuerdo con su informe “Estructuras del Silencio: censura, opacidad y vigilancia”, durante 2025 Veracruz se ubicó como el segundo estado del país con mayor número de agresiones contra periodistas, al registrar 34 casos documentados, un promedio cercano a tres agresiones por mes.

La organización también señaló que, en lo que va de 2026, tres periodistas veracruzanos han sido asesinados, por lo que reiteró el llamado a las autoridades para adoptar medidas de protección eficaces en favor de Luis Alberto Paredes García y garantizar condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo en la entidad.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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