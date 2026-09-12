$!ARTICLE 19 exige esclarecer ataque contra Erik Saracho a seis meses del atentado en Nayarit

A seis meses del ataque armado contra el comunicador ambiental y defensor del territorio Erik Eduardo Saracho Aguilar, ARTICLE 19 México y Centroamérica exigió a las autoridades esclarecer el atentado, llevar ante la justicia a todos los responsables y garantizar medidas de protección para él y su familia, quienes permanecen desplazados de manera forzada fuera de Nayarit. La organización señaló que, después de medio año de investigaciones, la Fiscalía General del Estado de Nayarit no ha llevado ante la justicia a todos los responsables del ataque y sostuvo que quienes habrían participado como autores intelectuales permanecen en la impunidad.

ARTICLE 19 recordó que Saracho ha desarrollado labores de comunicación ambiental y defensa de la tierra y el territorio, además de ser cofundador de Alianza Jaguar A.C., en San Pancho, Nayarit. De acuerdo con la organización, su trabajo se ha enfocado en documentar y denunciar afectaciones ambientales, entre ellas la pérdida de felinos protegidos y selva tropical, la fragmentación del corredor biológico del jaguar y la ocupación irregular de la franja marítimo-terrestre relacionada con megaproyectos inmobiliarios y turísticos. ARTICLE 19 DOCUMENTA AGRESIONES PREVIAS CONTRA ERIK SARACHO La organización señaló que las agresiones contra Saracho comenzaron antes del atentado de marzo de 2026 y estuvieron relacionadas con sus denuncias sobre proyectos inmobiliarios y la presunta privatización de bienes nacionales en playas de San Francisco, Nayarit. Entre 2016 y 2018, según ARTICLE 19, el comunicador enfrentó distintas acciones de hostigamiento, entre ellas el congelamiento de cuentas bancarias personales y citatorios judiciales por presuntos daños morales y económicos. También se le impuso una medida cautelar que, de acuerdo con el documento citado por ARTICLE 19, le prohibía realizar señalamientos públicos sobre supuestos actos de corrupción relacionados con el desarrollo Punta Paraíso y publicar información sobre el proyecto o la sociedad vinculada con este en medios de comunicación. La organización indicó que dicha medida permanece vigente desde 2019 y cuestionó su compatibilidad con los estándares interamericanos de libertad de expresión. ARTICLE 19 sostuvo que la restricción constituye una forma de censura previa al establecer condiciones sobre la publicación de información. Posteriormente, señaló, las agresiones se trasladaron al ámbito digital y mediático mediante una campaña que buscaba presentar a Saracho como un opositor al “progreso” y un “manipulador social”, con el objetivo de afectar su legitimidad dentro de la comunidad.

ATENTADO CONTRA ERIK SARACHO OCURRIÓ EN MARZO DE 2026 El 11 de marzo de 2026, dos días después de que una asistente de Saracho recibiera una amenaza de muerte, el comunicador fue atacado con arma de fuego afuera de su domicilio, de acuerdo con ARTICLE 19. La organización relató que el ataque ocurrió durante la mañana, minutos después de que Saracho dejara a su hija en el transporte escolar. Recibió uno de los dos impactos de bala, pero logró resguardarse y controlar la hemorragia antes de recibir atención médica. ARTICLE 19 manifestó preocupación por las implicaciones del ataque y sostuvo que un atentado cometido en el domicilio de un comunicador ambiental puede generar un efecto intimidatorio entre periodistas y personas defensoras que documentan asuntos de interés público. A seis meses de los hechos, Saracho y su familia continúan fuera de Nayarit. Para ARTICLE 19, el desplazamiento forzado ha afectado su permanencia en la comunidad y su proyecto de vida. La organización señaló que el caso debe ser considerado también desde la perspectiva de la protección a quienes ejercen la libertad de expresión y defienden el territorio, particularmente ante las condiciones de violencia que, según su posicionamiento, existen en distintas regiones de Nayarit.

ARTICLE 19 PIDE INVESTIGAR LAS LÍNEAS VINCULADAS CON SU LABOR ARTICLE 19 pidió a la Fiscalía General del Estado de Nayarit realizar una investigación diligente, exhaustiva, imparcial y transparente sobre el ataque del 11 de marzo de 2026. Entre las líneas que solicitó priorizar se encuentran aquellas relacionadas con la labor de comunicación ambiental y defensa territorial de Saracho, así como con los intereses inmobiliarios y económicos que, de acuerdo con la organización, fueron señalados en las denuncias del comunicador. También solicitó al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas mantener medidas integrales y sostenidas para Saracho y su familia, además de contemplar las condiciones necesarias para un eventual retorno seguro a su comunidad, si así lo deciden los beneficiarios.

A las autoridades federales, estatales y municipales les pidió generar condiciones de seguridad para el ejercicio del periodismo ambiental y la defensa del territorio en Nayarit, además de implementar medidas que eviten nuevas agresiones. Finalmente, ARTICLE 19 solicitó al Consejo de la Judicatura y a la Comisión de Derechos Humanos, ambos del Estado de Jalisco, investigar la actuación del Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco por la medida cautelar impuesta contra defensores del territorio.