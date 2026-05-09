Asegura FGR 184 mil litros de hidrocarburo e inhabilita toma clandestina, en NL
El cateo a un predio en Santa Catarina permitió descubrir la toma clandestina y asegurar el hidrocarburo
Monterrey, Nuevo León.- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) lograron asegurar 184 mil litros de hidrocarburo e inhabilitaron una toma clandestina tras un cateo a un predio en Santa Catarina, Nuevo León.
A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) se realizó la intervención en un predio ubicado en la Villa de García en el referido ayuntamiento.
En el sitio, agentes de la Policía Federal Ministerial realizaron una inspección visual y localizaron un túnel que estaba conectado a una toma clandestina, la cual fue inhabilitada.
Además, se aseguraron 184 mil litros de hidrocarburo, seis contenedores marítimos, un titán, 22 tractocamiones, siete cajas secas, cinco camas planas, 25 semirremolques y una pipa para agua.
El inmueble y lo asegurado quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) que integrará la carpeta de investigación correspondiente, en contra de quienes resulten responsables del delito de sustracción ilícita de hidrocarburo.