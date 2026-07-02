Asegura Gobierno de Sheinbaum que T-MEC seguirá vigente hasta 2036

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    Asegura Gobierno de Sheinbaum que T-MEC seguirá vigente hasta 2036
    El funcionario explicó que el tema no consiste en renegociar o poner en riesgo la continuidad del tratado, sino en establecer un mecanismo permanente para revisar aspectos específicos de su aplicación. CAPTURA DE PANTALLA

Marcelo Ebrard Casaubón, informó que el próximo 20 de julio arribará a México una delegación del gobierno de Estados Unidos para dar inicio a la primera etapa formal de este proceso de revisión

El gobierno de México confirmó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) permanecerá vigente hasta 2036, conforme a lo establecido en el propio acuerdo, y que las tres naciones acordaron llevar a cabo revisiones anuales para evaluar su funcionamiento.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que el próximo 20 de julio arribará a México una delegación del gobierno de Estados Unidos para dar inicio a la primera etapa formal de este proceso de revisión.

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El funcionario explicó que el tema no consiste en renegociar o poner en riesgo la continuidad del tratado, sino en establecer un mecanismo permanente para revisar aspectos específicos de su aplicación. Subrayó que la vigencia del acuerdo no está en duda y que permanecerá intacta hasta 2036.

Ebrard detalló que el pasado 1 de julio sostuvo una reunión virtual con representantes de Estados Unidos y Canadá, con motivo del sexto aniversario de la entrada en vigor del T-MEC. En ese encuentro se abordó el esquema de revisión previsto en el acuerdo y las posturas de cada país sobre su implementación.

Precisó que México y Canadá propusieron ampliar la vigencia del tratado hasta 2042, manteniendo revisiones cada seis años; sin embargo, Estados Unidos optó por conservar el calendario actual y sustituir ese mecanismo por evaluaciones de carácter anual.

De acuerdo con el secretario, la administración del presidente Donald Trump considera necesario revisar periódicamente algunos temas debido al déficit comercial que mantiene con México y Canadá. Por ello, las reuniones servirán para definir qué asuntos serán analizados y establecer la metodología de trabajo para los próximos años.

Aclaró que estas revisiones no implican reabrir el tratado en su totalidad, sino atender únicamente los temas que alguna de las tres partes considere prioritarios.

Ebrard sostuvo que uno de los principales objetivos del gobierno mexicano será preservar las ventajas competitivas que el país mantiene frente a otros socios comerciales de Estados Unidos. Señaló que actualmente México conserva uno de los niveles de arancel efectivo más bajos y que más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense ingresan libres de aranceles, condiciones que, dijo, el gobierno busca mantener.

Asimismo, adelantó que, por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, México insistirá en la eliminación de algunos aranceles impuestos por Estados Unidos mediante disposiciones ajenas al T-MEC, al considerar que afectan el intercambio comercial.

Otro de los ejes de las conversaciones será impulsar una mayor integración productiva en sectores estratégicos para Norteamérica, entre ellos la industria farmacéutica y la fabricación de semiconductores. El propósito es fortalecer las cadenas regionales de suministro, reducir la dependencia de importaciones provenientes de otras regiones y contribuir a disminuir el déficit comercial de la región.

Finalmente, el titular de Economía calificó como positiva y cordial la reunión sostenida con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, al señalar que las propuestas mexicanas fueron escuchadas con respeto. Expresó su confianza en que el proceso de revisión fortalecerá el acuerdo comercial sin alterar su esencia ni su vigencia.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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