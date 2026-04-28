Asegura Harfuch que Maru Campos no sabía de presencia de agentes de EU en Chihuahua

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México
/ 28 abril 2026
    Asegura Harfuch que Maru Campos no sabía de presencia de agentes de EU en Chihuahua
    La semana pasada, Harfuch sostuvo una reunión con Campos para revisar el caso de agentes de EU. CUARTOSCURO

El secretario de Seguridad dijo que la mandataria desconocía la participación de elementos de CIA en el desmantelamiento de un laboratorio del crimen

La Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvo ante el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que no sabía que elementos de la CIA habían participado en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en su estado.

En conferencia, el funcionario indicó que esa fue la información que la Mandataria le transmitió en la reunión que sostuvieron para revisar el tema.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ordenan-a-fgr-reabrir-investigacion-a-joaquin-nasson-lider-de-la-luz-del-mundo-por-delitos-sexuales-LD20323549

“La Gobernadora de Chihuahua a mí me dijo de que ella no tenía conocimiento de que se estuviera llevando alguna operación con agentes norteamericanos en campo”, refirió.

Harfuch y Campos se reunieron luego de que trascendiera que dos agentes de la CIA fallecieron junto con el director de la Agencia Estatal de Investigación en un accidente automovilístico, tras haber realizado el aseguramiento del narcolaboratorio.

“En el caso de Chihuahua, nosotros, como lo hemos mencionado, no tenemos pleno conocimiento de qué estaban haciendo personas que, obviamente, lamentamos mucho su fallecimiento, pero eso ya lo determinará la propia Fiscalía General de la República en la investigación que está desarrollando”, señaló.

El Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, sostuvo que los elementos del Ejército que participaron en el desmantelamiento del laboratorio no se percataron de la presencia de agentes extranjeros, pues los agentes de la CIA llegaron acompañados de alrededor de 50 elementos de la AEI.

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