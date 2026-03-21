Pide ex director del CISEN ir en contra de los narcopolíticos

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México
/ 21 marzo 2026
    Pide ex director del CISEN ir en contra de los narcopolíticos
    El ex funcionario federal compartió su visión sobre lo que se necesita para combatir a la delincuencia organizada. Reforma

El debilitamiento de las estructuras de los grupos delictivos depende de romper la protección política, consideró Guillermo Valdés

CDMX.- El debilitamiento de las poderosas organizaciones criminales del País depende de romper la protección política que reciben, con la detención de funcionarios y Gobernadores que se aprovecharon de su cargo para enriquecerse, afirmó Guillermo Valdés Castellanos, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

La reducción de la inseguridad y la violencia pasa por debilitar a las “poderosísimas organizaciones criminales” que cometen los delitos, ya sean Los Zetas, los de Jalisco Nueva Generación, el cartel de Santa Rosa de Lima, las bandas de Los Pelones o de Los Rojos, señaló ante consejeros de Somos México.

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“Pero hay una banda particularmente perniciosa que es la de los políticos que los protegen. Y entonces las dos políticas prioritarias del eje de reducción de violencia e inseguridad tiene que ser desarticular a las organizaciones criminales y romper el vínculo entre política y crimen organizado.

“O sea, hay que meter a la cárcel igual al Mencho que a todos los Gobernadores y políticos y funcionarios que lo han protegido, y que han aprovechado su puesto para crear empresas criminales, como la del huachicol fiscal”, advirtió Valdés.

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Valdés participó en un evento de Somos México, organización que busca convertirse en partido. Reforma

Al esbozar lo que tendría que ser la propuesta de la agrupación en materia de seguridad, Valdés Castellanos planteó que una vez que se haya desarticulado a las organizaciones criminales y a su red de protección política y policíaca, se deberán diseñar políticas de seguridad específicas por estado.

Ahí la estrategia estatal podrá atacar la extorsión, el secuestro, la trata de personas o los robos en el transporte, porque cada entidad tendrá una estrategia dependiendo sus delitos más grave y del tamaño de sus bandas criminales, sostuvo.

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“Tiene que haber en primer lugar esas dos políticas centrales: debilitar desde la Federación a las organizaciones generales muy poderosas y acabar con la vinculación de políticos, y luego ya las políticas específicas contra delitos”, detalló Valdés, quien se afilió a Somos México.

En su mensaje, indicó que la propuesta de Somos México también debe considerar duplicar el presupuesto en seguridad, desmilitarizar la Guardia Nacional y alcanzar una visión común sobre cómo atender la inseguridad.

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