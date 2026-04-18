Asegura Pentágono que los ‘Chapitos’ han sufrido reveses considerables en la guerra con Los Mayos

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México
/ 18 abril 2026
    Asegura Pentágono que los ‘Chapitos’ han sufrido reveses considerables en la guerra con Los Mayos
    Aunque dos de los llamados “Chapitos” -Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar- permanecen fugitivos, sus otros dos medios hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López se declararon culpables. REFORMA

Las actuales luchas internas han afectado las actividades de los diferentes cárteles del narcotráfico en México

La facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos del narcotraficante preso Joaquín “El Chapo” Guzmán ha sufrido reveses considerables desde inicio de la guerra interna con la facción de Los Mayos y tras mayor presión del Gobierno mexicano en 2025, asegura el Pentágono.

De acuerdo con un análisis presentado esta semana por la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa de EU (DIA, en inglés), las actuales luchas internas han afectado las actividades de los diferentes cárteles del narcotráfico en México pero en especial subrayó el caso de los llamados “Chapitos”.

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“Las luchas internas entre cárteles desde mediados de 2024 han provocado algunas disrupciones en sus operaciones”, dice el análisis del director de la DIA, el teniente general James Adams, presentado ante el Subcomité de Inteligencia y Operaciones Especiales del Comité de Servicios Armados de la Cámara Baja.

“La facción de ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa, organización clave responsable de la producción y el tráfico de fentanilo hacia EU, ha sufrido numerosos reveses debido al conflicto con una facción rival y a las medidas de control del Gobierno mexicano”, asegura el análisis en su sección dedicada a los cárteles.

Aunque dos de los llamados “Chapitos” -Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar- permanecen fugitivos, sus otros dos medios hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López se declararon culpables por cargos de narcotráfico en una Corte federal de EU en julio y diciembre de 2025, respectivamente.

Sin que la DIA del Pentágono los mencione especialmente, dos de sus principales operadores de “Los Chapitos” Jorge Humberto Figueroa, alias “La Perris”, y Oscar Medina, alias “El Panu”, fallecieron en 2025, el primero abatido por el Ejército mexicano en Sinaloa y el segundo en un atentado en la Ciudad de México.

También, el ex jefe de seguridad de “Los Chapitos”, Nestor Isidro Pérez Salas alias “El Nini” fue extraditado a EU en mayo de 2025, mientras que otros importantes operadores -Martín Zazueta, alias “El Piyi”; Kevin Gil Acosta, alias “El 200”; y José Angel Canobbio, alias “Gerito”, fueron expulsados por México a EU en 2025.

Ponen ojo al CJNGSin mencionar la reciente eliminación de su líder máximo Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en febrero en una operación del Ejército mexicano, la DIA del Pentágono destacó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ha dedicado a tejer acuerdos ad hoc con otros cárteles en el País.

“El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) usa acuerdos a la medida con otras organizaciones para consolidar sostenidamente sus actividades y sus rutas de narcotráfico en todo México”, dice la evaluación.

“Otras organizaciones terroristas extranjeras y cárteles, como el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y el Cártel de Juárez, siguen compitiendo por el control de infraestructuras críticas para el narcotráfico a lo largo de la frontera con EU”, asegura el análisis presentado por el teniente general Adams, director de la DIA.

De acuerdo con la evaluación del Pentágono, la lucha por monopolizar los ingresos de diversas actividades ilegales -particularmente en la frontera de México con EU- es la razón principal de las luchas entre cárteles en México, además de también ocurrir en puertos marítimos del PaÌs asÌ como en tramos carreteros.

Desde finales de 2025, la Administración del Presidente Donald Trump ha presumido una caída en las incautaciones del opioide sintético conocido como fentanilo a lo largo de la frontera como muestra de éxito; EU ubica al Cártel de Sinaloa y al CJNG como los principales productores de fentanilo ilegal.

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